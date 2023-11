AFRIQUE Congo : un centre de formation des métiers ruraux à Liboka dans le district d’Oyo

Alwihda Info | Par Olive Jonala - 10 Novembre 2023



Avec une capacité d’accueil de 500 apprenants, le centre d’Education, de formation et d’apprentissage aux métiers ruraux dans la circonscription d’OYO II, au village Liboka, dénommé Antoine Etemabeka, a ouvert ses portes, le 8 novembre 2023, en présence du ministre de l’enseignement technique et professionnel, Ghislain Thierry Manguessa Ebomé, qui a dévoilé la plaque inaugurale et de Maixent Raoul Ominga, natif de la contrée, et promoteur de l’ouvrage.

Le village Liboka, à près de 40 km de la commune d’Oyo, sur la brettèle de la route nationale N2, Edou-Bokouélé, abrite désormais l’un des premiers centres de formation d’éducation, de formation et d’apprentissage (CEFA) de la partie septentrionale du Congo, construit par un opérateur privé, Maixent Raoul Ominga



Une formation de 2ans sanctionnée par un CAP



La cérémonie d’inauguration du CEFA d’Oyo a été riche en couleurs et en sons. Associations, groupes folkloriques, groupes d’animation, individualités et personnalités politiques se sont mobilisés comme un seul homme pour donner un cachet particulier à cette cérémonie marquant l’inauguration de ce centre, qui permettra désormais aux jeunes des villages d’Ekongo, de Miaba, de Koyo, d’Abongo, de Liboka, d’Otoho, et d’autres localités, d’apprendre un métier lié, surtout au travail de la terre.



Les CEFA alternent entre la formation pratique à 75% et la formation théorique à 25%. Ils permettent aux apprenants d’acquérir des compétences nécessaires à l’exercice de leurs métiers et à leur employabilité.



Tout en saluant la construction de ce centre, qui est au-dessus de tous les rêves et qui permettra à son district de sortir de son enclavement, le sous-préfet du district d’Oyo n’a pas manqué de remercier le promoteur de l’ouvrage, Maixent Raoul Ominga, pour sa énième réalisation qui concourt, selon lui, au bien-être des populations.



Avec une capacité de 500 apprenants, le CEFA d’Oyo, selon le maitre d’œuvre, Alain Ndongo, qui est érigé sur un terrain marécageux d’environ 3 hectares, comprend des salles de classes d’enseignement, 13 bureaux pour la direction, le secrétariat, la bibliothèque ainsi qu’une salle des enseignants.



On y trouve également 2 salles multimédias, un laboratoire de langues et un laboratoire scientifique. « L’apprentissage théorique se fera à Liboka, dans ce centre et l’apprentissage technique à Ivongui » a souligné le maitre d’œuvre.



Pour sa part Maixent Raoul Ominga a signifié que, ce centre est le premier du genre dans tout le district d’Oyo, tout en jugeant son inauguration d’acte historique : « Cette expérience pilote est appelée à se développer » a soutenu Maixent Raoul Ominga avant de rappeler la motivation qui a présidé à la construction de cet ouvrage « Notre objectif est de mettre à la disposition du pays des experts, des techniciens dans les métiers de l’agriculture et de l’élevage » A-t-il expliqué.



Le directeur général de l’enseignement technique du département de la Cuvette, Christophe YA, dans son intervention, a précisé que le niveau d’entrée au CEFA d’OYO se situe entre la 4ème et la 3ème de l’enseignement général et la formation qui dure deux ans est sanctionnée par le CAP (Certificat d’Aptitude Professionnelle).



Une action de Maixent Ominga saluée par le gouvernement



Après le rituel de consécration des lieux par les notables et sages de la contrée, la coupure du ruban symbolique et le dévoilement de la plaque inaugurale, le cap a été mis sur la ferme agropastoral d’Ivongui, et les étangs de Liboka, œuvres de Maixent Raoul Ominga.



Des initiatives favorablement appréciées par le ministre de l’enseignement technique et professionnel « A Liboka, nous avons inauguré le CEFA. L’activité est émouvante, en ce sens que, c’est un don des particuliers, des privés qui se donnent ce devoir de servir honnêtement la République en donnant à notre jeunesse, pas seulement à elle, au pays entier des moyens de se prendre en charge à travers des structures de formation telles que le CEFA de Liboka que nous venons d’inaugurer ce matin » a répondu Ghislain Thierry Manguessa Ebomé, a la presse.



Le gouvernement déterminé à soutenir ces initiatives



Premier du genre dans la partie septentrionale du Congo et premier du genre qui fait partie d’une initiative privée, le gouvernement congolais a promis d’apporter sa caution à cette initiative, selon le ministre de l’enseignement technique et professionnel : « Nous avons fait le déplacement de Brazzaville sur autorisation des plus hautes autorités, le premier ministre, chef du gouvernement et le président de la République pour donner la caution gouvernementale à ces initiatives. Nous y affecterons des enseignants qualifiés pour que la formation soit le meilleur possible » a indiqué Ghislain Thierry Manguessa Ebomé.



A noter que, les CEFA sont fonctionnels en République du Congo depuis 2016 pour assurer la formation professionnelle dans divers domaines. Avec l’appui de la Banque Mondiale et de l’AFD, il existe au total 5 CEFA dont le CEFA des métiers du bâtiment et le CEFA des métiers de service à Brazzaville, le CEFA de maintenance industrielle et de services à Pointe-Noire et le CEFA des métiers ruraux à Dolisie.





Dans la même rubrique : < > Guinée (Conakry): Voici les premières images de l’attaque de la prison centrale de Coronthie à Conakry Immigration: 168 Tchadiens rapatriés de Libye par l'OIM L'avenir numérique de l'Afrique au cœur du forum de Lusaka Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)