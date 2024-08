Congo : un défilé militaire a marqué la célébration des 64 ans de l’indépendance du pays

« Patriotisme, responsabilité et bonne gouvernance », c’est sous ce thème que les Congolaises et les Congolais célèbrent le 64ème anniversaire de l’accession de leur pays à la souveraineté internationale, le 15 août 1960.



A l’occasion de ce 64ème anniversaire, le chef de l’Etat, Denis Sassou N’Guesso, a exhorté ses compatriotes au patriotisme et à la responsabilité, notamment les jeunes qui doivent faire preuve d’humilité dans un message à la nation radio télévisé, le 14 Août dans la soirée.



Parlant des jeunes, le président de la République a invité cette couche de la population congolaise à l’humilité. « L’humilité, cette vertu qui devrait leur permettre d’apprendre pour hériter de l’expérience des anciens ; de faire montre de beaucoup de courage, d’être entreprenants, de saisir toutes les opportunités d’emploi disponibles, d’éviter les raccourcis de la facilité et de l’impatience, de s’élever par l’effort », a souligné le Président de la République.



Outre le couple présidentiel, le défilé militaire s’est déroulé en présence des autorités civiles et militaires, du corps diplomatique et des milliers de spectateurs amassés le long du boulevard qui a fait peau neuve.