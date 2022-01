Congo : un dernier hommage rendu à Clément Mouamba à Sibiti

Après l’hommage officiel à Brazzaville, le couple présidentiel a mis le cap sur Sibiti, la capitale de la Lékoumou pour accompagner la dépouille de l’ex-premier ministre jusqu’à sa dernière demeure. Sur l’avenue Tsieh-Telé abritant la résidence de l’illustre disparu, les chants et danses étaient au rendez-vous, question pour les populations de rendre un dernier à celui qu’elles appelaient affectueusement leur « Champion ».



Peu avant l’inhumation, une messe des funérailles et des obsèques du premier ministre, Clément Mouamba a eu lieu dans sa résidence. Elle a été dite par Monseigneur Daniel Minzonzo, Evêque du diocèse de Nkayi. Dans son homélie tiré du livre Mathieu (chapitre 25, versets 14-30), il a loué les qualités morales de l’illustre disparu. « Dans sa vie, il a fait du social son champ de prédilection… » Avant de soutenir que, Clément Mouamba était l’un des meilleurs premiers ministres, chef de gouvernement que le Congo a connu. Il a rappelé que, à des moments de crise économique, social et surtout avec le covid-19, il a tenu la barque.



Au nom de la famille, le fils aîné de Clément Mouamba, Yvan Mouamba, a pris la parole pour témoigner sa gratitude au couple présidentiel qui a fait le déplacement de Sibiti. Ce mot a été précédé par l’absoute prononcé par le doyen du clergé de la Lékoumou, Pierre Akandziami.



Avant d’accompagner la dépouille dans sa dernière , le couple présidentiel s’est recueilli sur la dépouille de Clément Mouamba suivi des présidents des institutions républicaines ainsi que de la famille.



A noter que, après les obsèques de Clément Mouamba, le couple présidentiel a regagné Brazzaville en fin d’après-midi.