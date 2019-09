Congo : un hommage solennel à Placide Lenga

Le décor de deuil s’affichait dans hall du palais des congrès où a été exposé la bière contenant le corps sans vie de l’ancien premier président de la cour suprême : les femmes et les hommes, de noir vêtus, envahis par l’émotion, traversés par le chagrin. Certains en larmes, d’autres étouffant les pleurs.



Il était environ 10 heures 55 minutes, dans cette atmosphère de tristesse lorsque le président Denis Sassou-N’Guesso a fait son entrée dans le hall du palais des congrès.



Il vient ainsi honorer la mémoire de Placide Lenga et consoler la famille éplorée. Le chef de l'Etat congolais exprime par-là la reconnaissance de la Nation à l’un des fils et de ses loyaux serviteurs. La gerbe de fleurs qu’il a déposée devant la dépouille de l’illustre disparu symbolise cette reconnaissance, ce souvenir mémorable que Placide Lenga a laissé dans sa mémoire. Le président congolais a par la suite apporté un réconfort moral à la famille de l’illustre disparu, à travers des accolades que recommandent les us et coutumes en pareilles circonstances.



Placide Lenga n’a pas résisté à sa maladie. Cet éminent magistrat a rendu l’âme en terre sud-africaine le 05 septembre courant. Sa famille, ses amis et la République réunis pleuraient celui qui de son vivant a passé toute sa vie dans l’appareil judiciaire congolais. Il est parti pour un voyage sans retour, laissant derrière lui vide et émotion.



Selon l’oraison funèbre lu par son successeur à la cours suprême, l’actuel président de cette institution, Henri Bouka, «… le maître de la rhétorique, de cette belle rhétorique s’est éteint. Il était le maître de la magie des mots, oui, Placide Lenga, ancien président de la Cour suprême de justice s’est éteint...Sous sa longue présidence, la Cour suprême s’est beaucoup transformée : de nombreux arrêts, des avis ont été rendus… », a déclaré Henri Bouka qui s’est présenté comme ancien collaborateur de l’illustre disparu pendant 20 ans.



Magistrat dont l’exceptionnelle habilité faisait converger dans les salles d’audience, ces admirateurs, à l’occasion des procès criminels, Placide Lenga a fait valoir ses droits à la retraite en 2018 après avoir occupé de multiples fonctions au sein de l’administration judiciaire.