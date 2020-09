AFRIQUE Congo : un partenariat porteur d’espérance entre la 2ème circonscription de Tié tié (Pointe Noire) et la ville de Vernouillet (France)

Alwihda Info | Par olive Jonala - 22 Septembre 2020

De passage en France, Brice Dimitri Bayendissa, député de la circonscription de Tié Tié II, en République du Congo, a été, ce vendredi 18 septembre 2020, l’hôte de Damien STEPHO, maire de la ville et président de l’agglomération de Vernouillet, en France. Les questions de développement local et l’actualité de la pandémie à coronavirus, ont meublé leurs échanges.

Brice Dimitri Bayendissa a franchi les bureaux du nouveau maire élu de Vernouillet pour lui présenter ses civilités, puis lui traduire ses félicitations suite à son élévation, le vendredi 3 juillet 2020, à la tête de cette ville : « L’audience que m’a accordée Monsieur le maire Damien Stépho, s’inscrit dans le cadre de l’évaluation des axes de partenariat définis lors de notre première rencontre en 2018, d’une part ; et, pour présenter mes félicitations suite à son élection à la tête de cette ville française, d’autre part. » A confié, le député Bayendissa à sa sortie d’audience. En effet Damien Stépho a été élu maire de Vernouillet le vendredi 3juillet 2020.



En effet, en tant qu’adjoint au maire sortant, Damien Stépho avait eu des entretiens le 14 avril 2018 avec le député Brice Dimitri Bayendissa, au cours desquels des questions touchant au développement social de l’arrondissement 3 Tié Tié, en général et de Tié Tié II, en particulier, avaient débouché sur la conclusion d’un partenariat.



Deux ans après, les deux personnalités ont fait le point de ces différents projets, afin d’entrevoir leur mise en œuvre effective : « Après plus d’une heure d’échange, nous avons convenus de passer à la phase d’opérationnalisation desdits projets au bénéfice de nos mandants » A ajouté Dimitri Bayendissa.



Ces projets d’intérêts communautaires portent entre autres sur la santé, sur l’assainissement, bref sur l’amélioration du cadre et de la qualité de vie des populations.



Damien Stépho, a, au nom de sa ville, saisi cette opportunité pour faire un don des produits pharmaceutiques de première nécessité, du matériel de dépistage du diabète et bien d’autres, fait par la ville de Vernouillet aux populations de Tié tié II.



De-même, les deux personnalités ont envisagé la possibilité d’étendre leurs prochains échanges aux autorités de la commune de Pointe Noire, aux fins de promouvoir la coopération décentralisée, les échanges multiculturels, ainsi que le développement de la communauté.



La crise sanitaire qui bouscule les équilibres macroéconomique à travers le monde n’a pas été occultée par les deux interlocuteurs. « Il s’est agi, aussi, de partage d’expériences sur les meilleurs moyens de riposte contre la pandémie à coronavirus. » A fait savoir le député Brice Dimitri Bayendissa, avant de poursuivre : « l’objet était de bénéficier de l’expérience de la ville de Vernouillet dans la lutte contre le coronavirus, en vue de l’implémenter, en l’adaptant aux réalités de notre pays. »



L’organisation d’une large et permanente campagne de sensibilisation de masses l’observation des mesures barrières et sur l’obligation du port correct du masque, en milieu public ou fermé est, de l’avis des deux interlocuteurs, la meilleure stratégie pour accompagner le gouvernement congolais dans cette lutte contre la COVID 19.



En somme, cette 2ème visite à Vernouillet, du député de Tié tié II, Brice Dimitri Bayendissa, vient de poser les bases d’un partenariat porteur d’espérance, dans le dessein d’apporter des solutions aux difficultés que rencontrent au quotidien les habitants de sa circonscription.







Dans la même rubrique : < > Cameroun/Régionales : Pourquoi le canton Ndogbele n'y participera pas Cameroun : une mère égorge ses deux fillettes et cuisine les corps dans une marmite Lancement de GCA Afrique : leaders mondiaux et africains saluent un moment historique pour accélérer l'adaptation