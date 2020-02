Congo : une baisse de plus de 45% de la mortalité maternelle en 10 ans

Au sortir de son audience avec le chef de l’Etat congolais, le directeur du bureau régional du FNUAP pour l'Afrique de l'Ouest et du centre a lancé un appel à tous les partenaires du Congo et aux autres acteurs sur le plan bilatéral et multilatéral, pour qu'ils renforcent leur soutien dans l'investissement du capital humain, afin d'aller plus loin dans l'accélération des progrès reconnus au Congo.



Mabingue Ngom a déclaré à la presse qu’il a « félicité Monsieur le président congolais, pour les résultats excellents, accomplis par le Congo, en ce qui concerne la lutte contre la mortalité maternelle et infantile ». Il s’est dit satisfait, parce que « le Congo a pu baisser de plus de 45% la mortalité maternelle en 10 ans. C’est une « performance » puisque « le Congo a fait en 10 ans ce que d'autres pays accomplissent en 25 ans », a-t-il ajouté.



Le directeur du bureau régional du FNUAP pour l'Afrique de l'Ouest et du centre a remercié le chef de l'État congolais, pour son investissement dans la jeunesse et dans le domaine démographique. « Nous avons également apprécié l'effort du Congo en ce qui concerne les investissements sur le plan de la santé, puisqu'il fait partie des pays au sud du Sahara, qui se sont accrochés de façon visible, à la recommandation du sommet d'Abuja consistant à mettre 15% des dépenses publiques dans la santé ce, malgré des tensions budgétaires », a reconnu Mabingue Ngom. Le Congo était le premier pays au sud du Sahara à avoir lancé sa feuille de route pays dans le domaine du capital humain, a-t-il affirmé.



Mabingue Ngom a dit avoir puisé dans la sagesse du chef de l’Etat congolais, « notoirement reconnue au-delà des frontières du Congo ». Il a pris l'engagement d'appuyer le Congo dans le processus du prochain recensement général de la population, prévu avant les échéances politiques.



Basé à Dakar au Sénégal, le bureau du FNUAP pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre est dirigé par Mabingue Ngom depuis 2014.