Consolidation des relations entre la Turquie et le Tchad

Après les formules protocolaires d’usage, les deux ambassadeurs ont exprimé leur satisfaction quant à l’excellence des relations d’amitié et de fraternité qui lient le Tchad et la Turquie. Ils ont souligné que ces relations sont basées sur des valeurs partagées et une volonté commune de renforcer la coopération dans divers domaines.



Les discussions ont également porté sur la coopération économique entre les deux pays. Les diplomates ont salué les résultats fructueux obtenus jusqu’à présent dans ce domaine et se sont engagés à explorer davantage les opportunités de partenariat commercial et d’investissement. Ils ont souligné l’importance d’établir des liens solides entre les entreprises turques et tchadiennes afin de promouvoir le développement économique mutuel.



Parallèlement à cela, SEM Cem Utkan a exprimé l’intérêt particulier que porte Türkiye au renforcement des capacités du Tchad dans divers secteurs clés tels que l’éducation, la santé et l’infrastructure. Il a souligné l’engagement ferme du gouvernement turc à soutenir le développement durable du Tchad en mettant en place des projets concrets visant à améliorer la qualité de vie des citoyens tchadiens.



Enfin, cette visite s’est déroulée dans une atmosphère conviviale reflétant le respect mutuel entre les deux nations. Les ambassadeurs ont réaffirmé leur engagement indéniable à travailler ensemble pour faire avancer leurs relations bilatérales vers une nouvelle ère dynamique marquée par une coopération renforcée dans tous les domaines.