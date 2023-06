Construire la paix au Soudan : Les étapes clés d'une feuille de route du CEDPE en quatre phases

Cette proposition, qui prévoit des mesures concrètes pour résoudre le conflit, est soutenue par l'Union africaine, l'IGAD (Autorité intergouvernementale pour le développement) ainsi que l'ONU, l'Union européenne et la Ligue arabe. Cet article examine les différentes phases de cette proposition et souligne l'importance de mobiliser des ressources pour répondre à la crise humanitaire qui sévit au Soudan.



Phase 1: Signature d'un accord de paix



La première phase de la feuille de route consiste en la signature d'un accord de paix sous l'égide de l'Union africaine et de l'IGAD, avec le soutien de l'ONU, de l'Union européenne et de la Ligue arabe. Cet accord comprend plusieurs mesures cruciales, telles que la cessation immédiate des hostilités, la libération des prisonniers des deux parties et le retrait de toutes les forces militaires à une distance de 100 km de Khartoum. De plus, le pouvoir serait transféré à un gouvernement civil, tandis que la police serait déployée à Khartoum pour assurer la sécurité.



Phase 2: Mise en place d'un gouvernement civil de transition



La deuxième phase vise à établir un gouvernement civil de transition composé de membres n'appartenant à aucun parti politique ou faction belligérante. Dans le cadre de cette phase, une commission mixte serait formée pour superviser le processus de réintégration des forces du Soutien Rapide dans l'armée nationale, ainsi que pour mener à bien le désarmement.



Phase 3: Création d'un mécanisme de suivi de l'accord



La troisième phase propose la création d'un mécanisme mixte chargé de surveiller et de garantir le respect de l'accord de paix. Une commission mixte, comprenant l'Union africaine, l'ONU, l'Union européenne, la Ligue arabe, les parties en conflit et la société civile soudanaise, serait mise en place pour accompagner le gouvernement civil dans le processus de transition jusqu'aux élections. De plus, une force d'interposition mixte serait déployée pour appliquer le cessez-le-feu, superviser le retrait des forces militaires, faciliter le désarmement et assurer la protection du gouvernement civil.



Phase 4: Commission des affaires humanitaires



Enfin, la quatrième phase propose la création d'une commission chargée des affaires humanitaires, composée de représentants de la société civile, de l'Union africaine et de l'IGAD. Cette commission serait responsable de la réception et de la distribution de l'aide alimentaire dans tout le pays. Le Soudan a connu une crise humanitaire profonde, entraînant un effondrement de l'économie nationale. Il est donc crucial de mobiliser des ressources financières, humaines et techniques pour soutenir les populations sinistrées.



La proposition en quatre phases du CEDPE offre une feuille de route complète pour la résolution du conflit au Soudan. En impliquant divers acteurs internationaux et en abordant des aspects clés tels que la cessation des hostilités, la transition vers un gouvernement civil, le désarmement et la protection des civils, cette proposition offre une lueur d'espoir pour un avenir pacifique au Soudan. Il est également crucial de mobiliser des ressources pour répondre à la crise humanitaire qui sévit dans le pays et pour reconstruire l'économie nationale dévastée.