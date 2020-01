Convocation des Programmes de Bourses Spain’s Ministry of Foreign Affairs and Cooperation – Art, Education and Culture Grants Programme (MAEC-AECID) de l’Art, de l’Education, de la Science et Culture pour l’année académique 2020-2021

Les programmes de bourses MAEC-AECID en Art, Éducation, Sciences et Culture pour l’année 2020-2021 viennent d’être publiés. Les personnes intéressées ayant la nationalité malienne ou burkinabé peuvent présenter leurs candidatures aux programmes de bourses suivants: Programme I.6: Bourses en formation musicale d’excellence à l’École supérieure de Musique Reina Sofía à Madrid Object… Read more on […]

Les programmes de bourses MAEC-AECID en Art, Éducation, Sciences et Culture pour l’année 2...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...