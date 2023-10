Coopération Burkina Faso-Égypte : bientôt une ligne aérienne directe entre Ouagadougou et le Caire

Au cours de cette audience, le Chef de l’État et son hôte ont revisité l’état de la coopération entre notre pays et la République arabe d’Égypte.

Les deux pays entretiennent des relations bilatérales dans les domaines sécuritaire, militaire, de développement et de la formation. « Sur la question de la formation, le nombre de stages que l’Égypte met à la disposition des frères et sœurs burkinabè ne fait qu’augmenter pendant ces dernières années dans tous les domaines », a soutenu l’ambassadeur de la République arabe d’Égypte.

Le diplomate égyptien a saisi l’opportunité de l’audience pour traduire les vœux de succès du Président de la République arabe d’Égypte au Chef de l’État « dans son combat contre le terrorisme, dans son combat pour la stabilisation et pour l’indépendance complète et dans sa lutte contre tout acte qui peut déstabiliser ce pays qui nous est cher ».

En perspective, selon le diplomate égyptien, son pays entend renforcer sa coopération avec notre pays. A cet effet, dans le domaine de l’aviation civile, une ligne directe entre le Burkina Faso et l’Égypte est en étude. « D’ici à quelques semaines, on pourrait avoir le premier vol direct entre Ouagadougou et le Caire », a souligné l’ambassadeur de la République arabe d’Égypte, Ibrahim El KHOULI.