Coopération : Denis Sassou-N’Guesso attendu au sommet Italie-Afrique

La République d’Italie entend renforcer dynamiser sa coopération avec l’Afrique, en adaptant ses relations avec les pays africains aux enjeux et défis du développement de ce continent.



A l’ordre du jour : le « Plan Mattei pour l’Afrique ».



Initiée par la cheffe du gouvernement italien, Giorgia Meloni, le sommet de Rome réfléchira sur la coopération dans le domaine de l’énergie. Le but étant de garantir l’approvisionnement de l’Union Européenne en produits énergétiques et de promouvoir le développement des pays africains, afin de réduire les flux migratoires vers l’Europe.



Au cours du sommet, l’Italie présentera à cet effet, le programme connu sous le nom de « Plan Mattei pour l’Afrique » à ses partenaires africains. Ce plan, qui porte le nom du fondateur du groupe énergétique italien ENI se propose, de renforcer les initiatives de coopération entre l’Italie et les États du continent africain, sur une durée de 4 ans. Selon le gouvernement italien, ce plan vise aussi à promouvoir le développement économique et social durable des pays africains, en prévenant, notamment, les causes profondes de la migration irrégulière.



La présence de Denis Sassou-N’Guesso à ces assises



Lors de sa dernière visite officielle à Brazzaville, le 13 octobre 2023, au terme des échanges avec le président congolais, Denis Sassou-N’Guesso, Giorgia Meloni, la première ministre italienne avait annoncé à la presse sa volonté de poursuivre les discussions avec le chef de l’Etat congolais sur le nouveau modèle de coopération gagnant-gagnant qu’il faille développer entre l’Italie et le Congo et, partant, avec l’Afrique.



En invitant Denis Sassou N’Guesso à Rome, Giorgia Meloni voudrait lier la parole à l’acte. Ainsi, panafricaniste avéré, le chef de l’Etat congolais devrait intégrer dans cette coopération la nouvelle démarche qui prendrait en compte le potentiel tant humain qu’en ressources naturelles dont disposent le continent africain, pour faire éclore le développement souhaité de l’Afrique. Il est évident que le développement du continent contribuerait considérablement à maintenir la jeunesse africaine sur place, partant réduirait si non stopperait les migrations.



Denis Sassou-N’Guesso joindra sa voix à celle d’autres dirigeants dans la perspective de l’avènement d’une coopération de type nouveau qui irait au-delà de la coopération bilatérale. Cette coopération impliquera l’ensemble des entreprises italiennes implantées en Afrique et dont les actions visent le développement multidimensionnel de l’Afrique.