TCHAD
Coopération Tchad-Allemagne : des projets énergétiques à Kélo et Pala
Alwihda Info | Par Peter Kum - 5 Septembre 2025
Le ministre tchadien de l’Eau et de l’Énergie, Passalé Kanabé Marcelin, a reçu une délégation allemande conduite par Lea Smidt, Cheffe de la coopération au développement à l’ambassade d'Allemagne au Tchad. La réunion avait pour objectif de renforcer la collaboration entre les deux pays dans les secteurs de l'eau et de l'énergie.
La délégation allemande a présenté de nouveaux projets énergétiques en préparation pour les villes de Kélo et Pala. Le ministre a salué l'initiative et a réaffirmé l'engagement du gouvernement tchadien à soutenir ces projets. Cette coopération vise à répondre aux besoins urgents de la population en matière d'eau et d'énergie, s'inscrivant dans la continuité d'un partenariat déjà jugé "solide" par le ministre.
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur
