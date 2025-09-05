Coopération Tchad-Allemagne : des projets énergétiques à Kélo et Pala







La délégation allemande a présenté de nouveaux projets énergétiques en préparation pour les villes de Kélo et Pala. Le ministre a salué l'initiative et a réaffirmé l'engagement du gouvernement tchadien à soutenir ces projets. Cette coopération vise à répondre aux besoins urgents de la population en matière d'eau et d'énergie, s'inscrivant dans la continuité d'un partenariat déjà jugé "solide" par le ministre.