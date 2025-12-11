Coopération Tchad - Cameroun : Le COC-TCHAD mobilise les acteurs pour fluidifier le transit portuaire

La première réunion s'est tenue au Consulat Général du Tchad à Douala, en présence des Commissionnaires Agréés en Douane (CAD), des chargeurs et des transporteurs tchadiens.







Objectif : Informer les CAD des résolutions fortes adoptées le 8 décembre 2025 à Yaoundé pour éliminer les obstacles portuaires et douaniers, réduire les coûts et mettre fin aux tracasseries affectant le transit.







Difficultés Majeures Soulevées par les CAD :



Lenteur des opérations portuaires et congestion persistante.

Absence de coordination et facturations non justifiées.

GPS insuffisants et surestaries abusives.

Accès lent aux Bordereaux de Livraison (BL) et aux documents d’escale.





Résolutions Adoptées (Douane Camerounaise et COC-TCHAD) : Des mesures fermes ont été prises pour :



Accélérer les opérations et améliorer la transparence.

Harmoniser les pratiques et supprimer les tracasseries douanières (y compris les FMO).

Réduire les coûts logistiques supportés par les opérateurs tchadiens.





Ces mesures visent un impact direct sur la réduction des coûts logistiques, l’amélioration du délai de passage et la compétitivité du commerce extérieur du Tchad.









Échanges avec la Régie du Terminal à Conteneurs (RTC) de Douala

La délégation du COC-TCHAD a ensuite rencontré le Directeur Général de la RTC pour examiner les goulots d’étranglement au terminal à conteneurs de Douala.







Constats et Problématiques :



Mauvaise synchronisation entre les acteurs clés (RTC–Douanes–armateurs–transporteurs).

Congestion due à la hausse du trafic sans extension suffisante du terminal.

Disponibilité limitée des équipements et difficultés de circulation pour les chauffeurs tchadiens dans l'enceinte.





Engagements et Actions de la RTC : La RTC a exprimé sa ferme volonté d'accompagner le COC-TCHAD et a annoncé plusieurs actions concrètes :



Optimisation des procédures internes.

Extension de la Régie (travaux en cours).

Création d’une zone dédiée aux conteneurs en transit (Tchad & RCA).

Mise en place d'un système d’alertes à 3 niveaux pour l'enlèvement des conteneurs.





Mécanismes de Suivi :



Création d’un Groupe de Travail Mixte RTC–COC-TCHAD pour le suivi permanent.

Projet de protocole quadripartite (PAD–Douanes Camerounaises–Douanes Tchadiennes–COC-TCHAD) pour optimiser durablement le transit.





Le COC-TCHAD réaffirme sa détermination à poursuivre les réformes pour fluidifier la chaîne logistique tchadienne sur les corridors Douala–Kribi–N’Djamena.

