Sahel - AES : Création officielle de la Banque Confédérale pour l'Investissement et le Développement (BCID-AES)

Naissance Officielle de la BCID-AES

La délégation de haut niveau était conduite par M. Alousseni Sanou (Mali), et comprenait également Dr Aboubakar Nacanabo (Burkina Faso) et M. Ali Lamine Zeine (Niger, Premier Ministre et Ministre des Finances).







Validation et Signature : Le porte-parole de la délégation, Dr Aboubakar Nacanabo, a confirmé que les travaux ont abouti à une étape structurante : « Nous avons travaillé à valider les statuts de la banque. Nous avons procédé à la signature des statuts, ce qui marque la création de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement ».



Capital Social : Le capital social a déjà été validé par le Conseil des Gouverneurs (composé des trois Ministres des Finances). Une partie de ce capital est déjà libérée par les États fondateurs, et un prélèvement confédéral est prévu pour l’alimenter.





Rôle Stratégique de l'Institution

La BCID-AES est décrite comme un instrument stratégique de financement au service de la souveraineté économique et de l'intégration sahélienne.







Elle aura pour vocation de mobiliser des ressources souveraines et de financer des projets hautement prioritaires et « impactants » au profit des populations. Ces projets comprennent :



Infrastructures : Routes et désenclavement.

Secteurs de Base : Agriculture et sécurité alimentaire.

Énergie : Interconnexions régionales.

Secteur Privé : Appui aux projets d’entreprises, à condition qu’ils soient proposés par l’un des États membres.





Prochaines Étapes

L’audience a permis d’obtenir les orientations finales du Président Goïta concernant la vocation stratégique de la banque, notamment sa mission de bras financier à l’intégration sahélienne.







La prochaine étape cruciale sera la nomination des dirigeants de la banque. Une fois les organes de direction en place, la BCID-AES pourra commencer à lever des financements additionnels pour amplifier sa capacité d’investissement dans la région.

