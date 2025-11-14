









Économie et Finance Guinée équatoriale : la BAD passe en revue son portefeuille de projets de 167 millions de dollars

Alwihda Info | Par Afdb - 15 Novembre 2025



À ce jour, la Guinée équatoriale a bénéficié de 53 opérations financées par le Groupe de la Banque, pour un engagement cumulé de 337,30 millions de dollars.

Le Groupe de la Banque africaine de développement a tenu, du 27 au 31 octobre derniers à Malabo, la revue conjointe du portefeuille des projets qu’il finance en République de Guinée équatoriale.







Au terme des travaux, un plan d’action pour l’amélioration de la performance du portefeuille a été validé. Les parties prenantes ont prévu de mettre en place un système de suivi coordonné des projets, d’instaurer des mécanismes de surveillance rigoureux des engagements contractuels et de garantir le respect des obligations financières, dans le cadre d’un plan d’action en vue de l’amélioration de la performance du portefeuille.







L’atelier, qui réunissait des représentants ministériels, des partenaires techniques et les équipes de gestion de projets, a permis d’évaluer l’efficacité des interventions du Groupe de la Banque dans le pays et de tracer la voie de futurs investissements alignés sur l’Agenda 2035 du gouvernement équato-guinéen.







La revue a porté sur différents projets, parmi lesquels le Programme d’appui à la modernisation des finances publiques (PAMFP), le Projet d’appui au développement des chaînes de valeurs du secteur de la pêche et de l’aquaculture (PASPA) (https://apo-opa.co/3LDvTyV), le Projet d'appui au renforcement de l'écosystème digital (PARED) (https://apo-opa.co/4nWt6yo).







L’analyse conjointe du portefeuille a mis en lumière plusieurs freins à l’efficacité des projets : lenteurs au démarrage, retards dans la constitution des unités de gestion, et délais dans la délivrance des avis de non-objection par le Groupe de la Banque. S'y ajoutent les capacités techniques limitées des équipes et leur méconnaissance des procédures de l’institution panafricaine en matière d'acquisition, de décaissement et de gestion financière.







« La Banque développe une gestion de proximité avec les unités de gestion de projets et intensifie le renforcement des capacités à travers des formations ciblées en gestion fiduciaire et en suivi-évaluation », a souligné Mouhamed Gueye, chef de division du Développement social et du Capital humain pour l'Afrique centrale et du Nord, représentant Léandre Bassolé, directeur général du Groupe de la Banque pour l'Afrique centrale. « Nous maintenons également un dialogue étroit avec les partenaires pour mobiliser davantage de cofinancements dans le cadre du programme de prêts 2026 et au-delà », a-t-il ajouté.







« Cet exercice visait plusieurs objectifs : assurer l'alignement de nos actions sur l'Agenda 2035, examiner en détail notre portefeuille de projets, identifier les insuffisances dans leur exécution et évaluer leur niveau d'avancement », a expliqué Ladislao Ndong Ndong Bisó, directeur général des organismes économiques et financiers représentant Ivan Bacale Ebe Molina, ministre des Finances, de la Planification, du Développement économique et du Budget. « Les résultats permettront de définir les orientations et modalités de financement des futurs projets. », a-t-il indiqué.







À la suite de l’atelier, plusieurs activités complémentaires ont été organisées. Une clinique fiduciaire destinée aux gestionnaires de projets a notamment permis de renforcer leur maitrise du nouveau référentiel comptable et des règles et procédures de la Banque en matière de gestion financière. Aussi, un accord de prêt de 58,61 millions d’euros a été signé entre le Groupe de la Banque et la Guinée équatoriale en vue de la mise en œuvre du Projet de renforcement du capital humain en appui à l'inclusion économique et sociale (PARCH) (https://apo-opa.co/3K1xEFG). Enfin, une visite de terrain du Projet d’appui au développement des chaînes de valeurs du secteur de la pêche et de l’aquaculture (PASPA) a permis à la délégation de la Banque de constater des avancées majeures dans la construction des infrastructures d’aquaculture, dont l’achèvement est prévu pour le premier trimestre 2026.







La République de Guinée équatoriale est un pays membre du Groupe de la Banque africaine de développement depuis 1975. Le premier financement de l’institution date de décembre 1978 en faveur d’un projet de régénération des cacaoyers de près de neuf millions de dollars. À ce jour, la Guinée équatoriale a bénéficié de 53 opérations financées par le Groupe de la Banque, pour un engagement cumulé de 337,30 millions de dollars.







Le portefeuille actif du Groupe de la Banque en Guinée équatoriale comprend six projets d'une valeur cumulée d’environ 167 millions de dollars. Ces investissements se répartissent stratégiquement entre plusieurs secteurs clés : le secteur social (42,2 %), l'agriculture (38,6 %), la gouvernance (18,5 %), ainsi que la communication, les TIC et l'énergie (0,7%).









