Coopération Tchad-Égypte : 7 projets que N'Djamena souhaite concrétiser

Le président du Conseil militaire de transition (CMT), Mahamat Idriss Deby, s'est entretenu le 5 janvier avec son homologue égyptien Abdel Fattah El-Sissi au Caire.



La rencontre a été élargie aux délégations des deux pays. Elle vise à insuffler une nouvelle dynamique à l'action conjointe pour concrétiser les projets phares de la coopération économique, commerciale et industrielle, qui connaissent un ralentissement en raison du contexte sanitaire et sécuritaire.



Le président du CMT a énuméré plusieurs projets qui lui tiennent à coeur le Tchad. Il s'agit de :

- La Zone industrielle tchado-égyptienne de Djarmaya pour la transformation de produits agricoles ;

- Le Complexe de l’abattoir et de transformation des dérivés ;

- Le Développement du secteur Minier dans cinq blocs au Tchad ;

- La Zone d’introduction de la betterave à sucre et la ferme expérimentale, aux alentours de N’Djaména ;

- La Zone de riziculture de N’Djaména Fara ;

- L’Exploration de pétrole et du gaz dans le bassin d’Erdi ;

- La Relance de la construction de la route Assouan-Amdjarass.



Au-delà de ces projets, le Tchad regorge de ressources naturelles variées et offre de réelles opportunités d’investissements, dans les secteurs des voies de communications, ainsi que de l’élevage, de l’agriculture, de la santé, de l’énergie et du commerce, a plaidé Mahamat Idriss Deby.