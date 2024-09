Coopération Tchad-ONU : Audience du Premier Ministre avec le SG de l'ONU à New York

Sujets Abordés

Transition Politique : Le Premier ministre a discuté de la fin imminente de la phase de transition avec l'organisation des prochaines élections législatives et locales.

Inondations : Il a évoqué les récentes inondations qui ont causé des pertes humaines et des dégâts matériels.

Afflux de Réfugiés : La situation des réfugiés soudanais arrivant au Tchad a également été soulevée, ainsi que d'autres défis contemporains.



Réponse du Secrétaire Général de l'ONU

Antonio Guterres a félicité le Tchad pour la gestion efficace de sa phase de transition, la qualifiant d'exemple à suivre. Concernant les inondations, il a exprimé ses préoccupations et a demandé aux différentes organisations onusiennes, notamment le bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA), de prendre des mesures pour soutenir le Tchad dans la gestion de cette crise.



Rôle du Tchad en Matière de Sécurité

Le Secrétaire Général a également salué le rôle crucial du Tchad dans le maintien de la paix et la sécurité, louant le courage des soldats tchadiens déployés dans divers théâtres d'opérations.



Conclusion

Cette rencontre marque un pas significatif dans le renforcement des relations entre le Tchad et l'Organisation des Nations Unies, soulignant l'engagement continu des deux parties à collaborer sur des enjeux essentiels pour la région.