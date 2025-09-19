Alwihda Info
AFRIQUE

Coopération UNICEF-RCA : 203 millions de dollars reconduits pour l'éducation dans le cadre du PND-RCA


Alwihda Info | Par - 20 Septembre 2025


Le président de la République, le professeur Faustin Archange Touadéra, a mené une véritable opération de séduction auprès des partenaires techniques et financiers lors de la table ronde des investisseurs pour le financement du PND, tenue à Casablanca, au Royaume du Maroc, les 14 et 15 septembre derniers.


Coopération UNICEF-RCA : 203 millions de dollars reconduits pour l'éducation dans le cadre du PND-RCA

À l'occasion d'une audience accordée au directeur régional Afrique de l'Ouest et du Centre de l'UNICEF, M. Gilles Fagninou, en marge de la table ronde, le président de la République a réitéré son intérêt pour une éducation de qualité en RCA. Selon le directeur régional, l'UNICEF partage cette vision et fera tout pour reconduire son budget quinquennal (2023-2027), qui est de 203 millions de dollars, afin de s'aligner sur les priorités définies dans l'axe stratégique "le capital humain" du Plan national de développement de la RCA 2025-2028.

 
Selon M. Gilles Fagninou, le soutien de l'UNICEF à l'État centrafricain vise à favoriser le bien-être des enfants en privilégiant le développement plutôt que l'aide humanitaire.

 
L'audience s'est déroulée en présence de Félix Ackebo, représentant de l'UNICEF RCA, et d'Aurélien Simplice Zingas, ministre d'État à l'Éducation nationale.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


