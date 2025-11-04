Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Burkina : le président Ibrahim Traoré échange avec l’ancien président sud-africain Jacob Zuma


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 4 Novembre 2025



Le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a accordé une audience, lundi dernier au palais de Koulouba, à l'ancien président sud-africain Jacob Zuma.

Accompagné par le ministre burkinabè des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré, l'ancien compagnon de lutte de Nelson Mandela dit être venu parler de la libération du continent africain.

« Je pense que ce pays (le Burkina Faso) a fait quelque chose de merveilleux. C'est pourquoi j'ai cherché à rencontrer le président pour discuter avec lui et voir ce que nous pouvons faire ensemble pour continuer la lutte pour la libération de l'Afrique », souligne l’ancien président sud-africain, Jacob Zuma à l’issue de l’audience.

Pour l’ancien compagnon de lutte du président Nelson Mandela, les colonisateurs pensent que les richesses qui existent en Afrique leur appartiennent. « Disons maintenant que trop c'est trop, c'est fini », clame-t-il, en appelant les Africains à prendre leur destin en main.

Convaincu que le Burkina Faso, dans sa dynamique actuelle, est un bon exemple pour tous les Africains épris de liberté et de souveraineté, Jacob Zuma appelle les Africains et la diaspora africaine à tout mettre en œuvre pour soutenir et conduire à terme le processus enclenché par le Burkina Faso.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 03/11/2025

Tchad/Maroc : Mission de promotion économique – Le Tchad sollicite l'expertise marocaine auprès de la CGEM

Tchad/Maroc : Mission de promotion économique – Le Tchad sollicite l'expertise marocaine auprès de la CGEM

Tchad – Royaume-Uni : £5 millions d'aide britannique supplémentaire pour les réfugiés soudanais Tchad – Royaume-Uni : £5 millions d'aide britannique supplémentaire pour les réfugiés soudanais 03/11/2025

Populaires

Football : les Saos Dames accueillies en héroïnes à l’aéroport international Hassan Djamous de N’Djamena

03/11/2025

Tchad : Ouverture de la 2ème édition du Festival International des Métiers de la Mode (FIMMO)

03/11/2025

​وزير الصحة يتوعد بمحاسبة المقصرين بعد حادثة حريق أسرة في نجامينا

03/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 02/11/2025 - Achta Mahamat

Tchad : La fidélité a-t-elle encore une valeur dans le monde moderne ?

Tchad : La fidélité a-t-elle encore une valeur dans le monde moderne ?

Réforme législative et engagement communautaire : les clés pour débloquer l'exploration pétrolière et gazière en Afrique du Sud Réforme législative et engagement communautaire : les clés pour débloquer l'exploration pétrolière et gazière en Afrique du Sud 01/11/2025 - NJ Ayuk, président exécutif de la Chambre africaine de l'énergie

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter