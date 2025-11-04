Burkina : le président Ibrahim Traoré échange avec l’ancien président sud-africain Jacob Zuma

Le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a accordé une audience, lundi dernier au palais de Koulouba, à l'ancien président sud-africain Jacob Zuma.



Accompagné par le ministre burkinabè des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré, l'ancien compagnon de lutte de Nelson Mandela dit être venu parler de la libération du continent africain.



« Je pense que ce pays (le Burkina Faso) a fait quelque chose de merveilleux. C'est pourquoi j'ai cherché à rencontrer le président pour discuter avec lui et voir ce que nous pouvons faire ensemble pour continuer la lutte pour la libération de l'Afrique », souligne l’ancien président sud-africain, Jacob Zuma à l’issue de l’audience.



Pour l’ancien compagnon de lutte du président Nelson Mandela, les colonisateurs pensent que les richesses qui existent en Afrique leur appartiennent. « Disons maintenant que trop c'est trop, c'est fini », clame-t-il, en appelant les Africains à prendre leur destin en main.



Convaincu que le Burkina Faso, dans sa dynamique actuelle, est un bon exemple pour tous les Africains épris de liberté et de souveraineté, Jacob Zuma appelle les Africains et la diaspora africaine à tout mettre en œuvre pour soutenir et conduire à terme le processus enclenché par le Burkina Faso.