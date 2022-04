Coopération : la visite d'Etat de Paul Kagamé au Congo renforce l’axe Brazzaville-Kigali

Le président rwandais, Paul Kagamé est arrivé à Brazzaville, ce 11 avril, par l’aéroport international Maya-Maya pour une visite d’Etat de 72 heures. Preuve de l’excellence des relations de coopération entre les deux pays et de l’amitié entre les deux chefs d’Etat, cette visite d’Etat participe au renforcement de la coopération entre le Congo et le Rwanda.



Le Congo et le Rwanda ont redynamisé leur coopération, vieille de 40 ans, à travers la cinquième grande commission mixte, tenue le 24 novembre 2021, par visioconférence. A l’issue de ce rendez-vous diplomatique, les deux pays ont signé des accords dans divers secteurs, notamment foncier, militaire, technique, enseignement supérieur, évasion fiscale. L’un de ces accords portait sur l’exemption de visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de service.



A l’aéroport international Maya Maya, l’hôte de Denis Sassou-N’Guesso a eu droit aux honneurs militaires avec exécution des deux hymnes nationaux ponctuée par 21 coups de canon, suivi d’une parade militaire. La communauté rwandaise massée à l’esplanade du pavillon présidentielle a salué dans l’allégresse les deux chefs d’Etat pendant un bref bain de foule.



Le premier axe de travail du président rwandais est l’étape de Brazzaville qui a été marquée par un discours devant le parlement congolais réuni en congrès. Un dîner avec toast terminera la journée du 11 avril. Le lendemain, mardi 12 avril, il est annoncé un tête à tête entre les deux chefs d’Etat et la signature de plusieurs accords de coopération. Denis Sassou-N’Guesso et Paul Kagamé quitteront, par la suite, Brazzaville, pour la ville d’Oyo en mi-journée de ce 12 avril. Dans cette ville située au bord de la rivière Alima, outre l’entretien entre les deux hommes d’Etat, le président rwandais visitera les unités économiques, dont le port d’Oyo.



A noter que la dernière visite d’Etat du président Paul Kagamé à Brazzaville remonte à 2010.