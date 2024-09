AFRIQUE Coopération : le Congo et la Chine déterminés à mettre en synergie leurs stratégies de développement

Par Olive Jonala - 12 Septembre 2024



Le président congolais a regagné Brazzaville, ce 12 septembre 2024, en fin d'après midi , après une visite qui l'a conduit à Beijing en Chine où il a pris part au sommet Chine-Afrique. Denis Sassou N'Guesso et Xi Jinping ont convenu d’élargir leur coopération en matière de commerce, d’investissement et de financement, en vue de promouvoir davantage la libéralisation et la facilitation de ces secteurs.

Les délégations congolaise et chinoise se sont félicitées des acquis de la 11e session de la Commission mixte de coopération économique et commerciale Chine Congo et entendent valoriser pleinement le rôle de cette Commission mixte et d’autres mécanismes pour mieux répondre aux besoins de la coopération économique et commerciale de part et d’autre.



Les deux parties ont relevé la nécessité de poursuivre les consultations afin de renforcer la synergie et leurs stratégies de développement, mais aussi d’approfondir et élargir leur coopération pragmatique en œuvrant davantage pour des réalisations de la qualité au service du bien-être social et du développement durable.



A cet effet, la partie chinoise s’est dite heureuse de voir l’élargissement, par la partie congolaise, de ses échanges commerciaux avec la Chine à travers sa participation aux diverses plateformes, notamment l’Exposition internationale d’importation de la Chine, l’Exposition économique et commerciale sino-africaine et la Foire d’importation et d’exportation de Chine.



L’entrée sur le marché chinois des produits congolais de qualité a également été soulignée par la partie chinoise dans cette déclaration. Le Congo et la Chine envisagent, par ailleurs, de conclure un accord-cadre de partenariat économique pour le développement partagé.



Les deux parties entendent également promouvoir des arrangements plus flexibles et plus pragmatiques de libéralisation et de facilitation du commerce et de l’investissement pour une garantie institutionnelle durable, stable et prévisible, à la coopération économique et commerciale sino congolaise.



Dans cette déclaration, la partie chinoise s’est engagée à encourager ses entreprises à se rendre plus nombreuses au Congo pour investir et s’y implanter, approfondir la coopération mutuelle et bénéfique avec le Congo, notamment dans la construction d’infrastructures, dans divers secteurs. Il s’agit de favoriser la coopération internationale sur les chaînes industrielles et d’approvisionnement. La partie congolaise à, quant à elle, s’est engagée à continuer d’améliorer l’environnement des affaires et à fournir des conditions favorables aux entreprises chinoises au Congo.



Cette déclaration conjointe souligne que les deux parties se sont engagées à protéger, sur leur territoire, les droits et intérêts légitimes des ressortissants et des établissements de l’autre partie. Selon la même déclaration, la participation active de la partie congolaise à la coopération dans le cadre de l’initiative «la Ceinture et la Route » a été bien appréciée par la Chine, alors que le Congo a reconnu le rôle important de cette initiative dans son développement économique et social du Congo et l’amélioration du bien-être de son peuple.



En outre, cette déclaration relève que la coopération dans le domaine de la santé va se renforcer entre les deux pays, afin de contribuer à la construction de la communauté de santé pour tous. A ce sujet, le Congo a remercié la Chine pour la fourniture de matériels sanitaires, des dons de vaccins et l’envoi d’experts médicaux dans son pays, peu après l’apparition de l’épidémie de Covid-19. Le soutien de la Chine au développement du système de santé congolais a été également apprécié par la partie congolaise, indique la même déclaration.



Pour sa part, la partie chinoise a promis poursuivre l’envoie au Congo des équipes médicales et la valorisation des mécanismes de coopération, à l’instar du partenariat entre hôpitaux chinois et congolais.





