AFRIQUE Coopération : le Congo et le Niger entendent créer des cadres juridiques nécessaires

Par Olive Jonala - 22 Février 2023



Après leurs entretiens en tête-à-tête, les présidents Denis Sassou-N’Guesso et Mohamed Bazoum étaient face à la presse, ce 22 février 2023, deuxième jour de la visite officielle du président du Niger à Brazzaville. Dans le cadre de la coopération bilatérale, les deux pays entendent élaborer des cadres juridiques nécessaires.



La visite officielle du président du Niger, Mohamed Bazoum, à Brazzaville est le signe du renforcement de l’axe Brazzaville-Niamey. Répondant à une question de la presse nigérienne, Denis Sassou-N’Guesso a rappelé que le Congo et le Niger ont établi leurs relations diplomatiques depuis des années 60. Mais, le plus important, a-t-il souligné, c’est d’élaborer les accords de coopération par le biais des commissions mixtes.



Ces accords de coopération, a renchéri Denis Sassou-N’Guesso, porteraient sur plusieurs domaines. Le président congolais a informé la presse qu’à une certaine époque, le Congo importait de la Viande du Niger et du Tchad lorsque la défunte compagnie Air Afrique était encore opérationnelle. Pour lui, l’absence des infrastructures de base est l’obstacle majeur qui freine la coopération africaine. « L’Afrique n’a pas de routes, de chemins de fer, des aéroports et de l’électricité. On parle beaucoup du développement numérique mais tout cela ne peut pas avancer sans électricité. » A-t-l insisté.



Selon Denis Sassou-N’Guesso, toutes ces questions ont été évoquées, au cours de l’entretien en tête à tête avec son homologue nigérien, avant d’annoncer la décision qu’ils ont prise de conjuguer les efforts pour doter l’Afrique d’infrastructures de base capables d’accompagner le développement du continent.



La Libye, une préoccupation majeure pour le Niger



Les préoccupations de la presse à l’endroit du président Mohamed Bazoum ont tourné autour des questions ayant trait à la coopération entre le Congo et le Niger, à la paix et réconciliation en Libye, à la protection de l’environnement et aux changements climatiques.



Au sujet de la coopération entre le Congo et le Niger, Mohamed Bazoum s’est réjoui de la qualité des échanges qu’il a eus avec son homologue congolais, qu’il a toujours considéré comme un sage d’Afrique. « Evidemment, les entretiens que nous avons eus hier ont débouché sur la conclusion qui consiste dans le constat que nous pouvons faire sur beaucoup de choses entre nos deux pays et pour cela, nous avons décidé de créer le cadre juridique nécessaire à cet effet… » a déclaré le président nigérien tout en poursuivant que, des instructions appropriées seront données pour la mise en place de ce cadre.



Le président nigérien a salué la volonté du président congolais qui pilote le comité de haut niveau de l’UA sur la Libye. Avec la nomination d’Abdoulaye Bathily, l’envoyé du secrétaire général des Nations Unies en Libye, qui entretient de bonnes relations avec Denis Sassou-N’Guesso, le président nigérien est demeuré confiant que la conférence de réconciliation des frères libyens donnera des résultats escompté. En tant que pays frontalier avec la Libye, le Niger est déterminé à accompagner l’UA dans cette démarche. Car, selon Mohamed Bazoum « l’Afrique doit apporter sa contribution pour que les choses s’améliorent en Libye. »



Appréciant l’initiative de la décennie d’afforestation lancée par le président, Denis Sassou-N’Guesso, à Charm El Cheik à la Cop 27, en Egypte, le président Mohamed Bazoum ne pouvait que se réjouir de ce que l’Afrique demeure engagée et mobilisée sur la problématique du changement climatique. La décennie d’afforestation est « Une proposition intéressante que nous assumons. » a-t-il déclaré à la presse.



A noter que, c’est en fin d’après-midi de ce mercredi 22 février que le président nigérien, Mohamed Bazoum, a regagné son pays.





