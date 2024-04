Coopération : le Mali et le Niger renforcent leurs partenariats dans le secteur de l’énergie

Le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, chef de l’État, a accordé une audience, ce mardi 16 avril 2024 à Koulouba, à une délégation de la République du Niger, conduite par Mahaman Moustapha Barke, ministre du Pétrole, des Mines et de l’Énergie.



L’objet de cette rencontre était la finalisation d’un accord de partenariat visant la vente de 150 millions de litres de gasoil au Mali.



À l’issue de l’audience, le ministre nigérien du Pétrole, des Mines et de l’Énergie, Mahaman Moustapha Barke, a exprimé sa gratitude envers les autorités de la Transition pour leur engagement en faveur du développement du Mali et de la sous-région, à travers l’Alliance des États du Sahel (AES).



Il a également souligné que lors de cette rencontre, le président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta a exprimé sa reconnaissance envers son homologue nigérien, le général Abdourahamane Tiani, pour l’envoi d’une délégation de haut niveau au Mali en vue de la signature de cet accord de partenariat.



Le président Goïta a par ailleurs encouragé les ministres de l’Énergie des deux pays à travailler de concert, pour renforcer l’intégration et a appelé à une plus grande cohésion communautaire.



Le ministre Barke a précisé que ces carburants seront destinés à la société Énergie du Mali (EDM-SA) pour alimenter les différentes centrales électriques du pays.



« Le Mali est un pays frère et ami. L’année écoulée, il y a eu une première phase portant sur 22 millions de litres. Nous avons d’abord fait le point de la situation de ce contrat, notamment sur les difficultés dans son exécution et comment les éviter maintenant », a indiqué le ministre Barke. « Nous travaillons ensemble pour faciliter l’acheminement de ces 150 millions de litres de gasoil au Mali dans les meilleures conditions et dans les plus brefs délais », a-t-il promis.