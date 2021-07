Coopération : le Tchad et l'Union Africaine mettent de côté leur différend

Le président du Conseil militaire de transition (CMT), le général de corps d’armée Mahamat Idriss Deby, a reçu lundi dernier en audience, une importante délégation de l’Union Africaine conduite par l’ambassadeur Bankolé Adéoyé, commissaire aux Affaires politiques, à la paix et à la sécurité.

Le chef de délégation a réitéré le soutien de l’institution panafricaine au processus de transition enclenché au Tchad. Le différend Tchad-UA, né de la nomination de son haut représentant chargé de superviser la transition tchadienne, semble être aplani, déclare l’ambassadeur Bankolé Adéoyé.



Le Tchad avait refusé de recevoir le haut représentant Ibrahima Fall, suite à une absence de consultation préalable à sa nomination par l'Union Africaine. « L’heure est à la décrispation et à l’apaisement. Les divergences sont désormais une convergence de vue et une réelle collaboration afin de mieux mener la transition au Tchad », indique la présidence de la République du Tchad. Les discussions ont duré une heure et demie.



Côté tchadien, l’on a noté la présence du ministre d’État, chargé de la Réconciliation nationale et du Dialogue, Acheik Ibn Oumar et le chef de la diplomatie tchadienne, Chérif Mahamat Zene, ainsi que des proches collaborateurs du président du CMT. Le 25 avril dernier, une délégation de 16 membres, conduite par l’ambassadeur Bankolé Adéoyé, avait fait le déplacement du Tchad, dans le cadre d'une mission d'enquête, suite au décès du Maréchal du Tchad Idriss Deby Itno.