AFRIQUE

Coopération multilatérale: une mission des Nations unies en visite de travail au Burkina Faso

Alwihda Info | Par Alwihda Info - 27 Novembre 2023

La ministre en charge des Affaires étrangères, S.E. Mme Olivia Rouamba a accueilli dans la soirée du dimanche 26 novembre 2023, une mission des Nations unies conduite par la Sous-Secrétaire Générale aux affaires humanitaires et coordinatrice adjointe des secours d'urgence au Bureau de la coordination des affaires humanitaires, madame Joyce Msuya accompagnée de son Assistante et de la Directrice Exécutive par intérim de International Council of Voluntary Agencies (ICVA), a annoncé dimanche, le ministère des Affaires étrangeres du Burkina Faso.