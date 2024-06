Coopération renforcée entre le Tchad et la Corée du Sud : signature d'accords stratégiques à Séoul

Au cours de leurs échanges, les deux parties ont procédé à la signature de plusieurs accords stratégiques portant sur des domaines clés de coopération bilatérale.



Il y a tout d’abord un accord sur le développement agricole. Cet accord vise à appuyer les efforts du Tchad en matière de modernisation et de diversification de son agriculture, en vue d'accroître la production et la productivité agricoles, de renforcer la sécurité alimentaire et de promouvoir le développement rural durable.



Un accord a été signé sur le jeunesse et femme : Cet accord a pour objectif de soutenir les initiatives du Tchad en faveur de l'autonomisation des jeunes et des femmes, en leur offrant un accès accru à l'éducation, à la formation et à des opportunités d'emploi décentes.



Il y a un accord sur le renforcement des capacités humaines. Dans le cadre de cet accord, la Corée du Sud octroiera des bourses de formation à des cadres tchadiens dans des domaines prioritaires tels que l'agriculture, l'éducation, la santé et l'administration publique.



Ces accords signés illustrent la volonté des deux nations d'établir un partenariat stratégique solide et mutuellement bénéfique, contribuant ainsi à la promotion de la paix, de la prospérité et du développement durable au Tchad et en Corée du du Sud.



La Corée du Sud s'affirme comme un partenaire de développement privilégié du Tchad. La KOICA, agence gouvernementale coréenne dédiée à la coopération internationale, joue un rôle crucial dans la mise en œuvre de projets concrets et bénéfiques pour les populations tchadiennes.



Les domaines de collaboration entre les deux pays s'étendent à divers secteurs, notamment l'éducation, la santé, l'agriculture, les infrastructures et le commerce. Les échanges commerciaux entre le Tchad et la Corée du Sud connaissent également une croissance dynamique.



La signature de ces accords stratégiques à Séoul marque une étape importante dans le renforcement des relations bilatérales entre le Tchad et la Corée du Sud, ouvrant la voie à une coopération encore plus fructueuse et durable au profit des deux nations.