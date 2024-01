Corée du Sud : le chef de l’opposition blessé à l’arme blanche

Selon cette dernière, Lee Jae-myung, président du Parti Minju, a eu une plaie lacérée d’environ un centimètre de profondeur. L’homme politique a été héliporté de Busan à un hôpital de Séoul. Et pour un responsable du parti, la veine jugulaire a probablement été touchée, ce qui rend probable une nouvelle hémorragie ou une perte de sang importante.



L’homme politique devrait subir une intervention chirurgicale. Un homme non identifié a blessé Lee Jae-myung au cou avec un objet de 20 à 30 cm de long utilisé comme arme alors que le politicien parlait aux journalistes. Selon certaines informations, il s’agissait d’un couteau ou d’un objet ressemblant à un couteau.



L’assaillant s’est approché de Lee Jae-myung en prétendant vouloir un autographe, alors que le chef de file de l’opposition visitait le chantier du nouvel aéroport de Busan. Lee Jae-myung a été hospitalisé 20 minutes après l’attaque. Il était conscient et saignait. L’agresseur a été appréhendé, mais a refusé de s’exprimer sur les motifs de son acte.