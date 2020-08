Coronavirus - Africa CDC et ARC lancent l'outil de modélisation COVID-19 pour l'Afrique

Les Centres africains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC Afrique) et l'African Risk Capacity (ARC) ont lancé deux outils de modélisation COVID-19 pour l'Afrique: COVID-19 Potential Outcomes Scenarios et COVID-19 Spread Simulation Tool for Africa.

Les outils aideront les États membres de l'Union africaine à évaluer l'ampleur potentielle du COVID-19 dans leurs pays et à prendre des décisions sur la réponse appropriée pour atténuer les risques dus à la pandémie. Plus précisément, les scénarios de résultats potentiels du COVID-19 aideront à modéliser l'impact potentiel de l'épidémie en utilisant des ensembles spécifiques de scénarios et d'hypothèses et l'outil de simulation de propagation du COVID-19 pour l'Afrique permettra des simulations de différents scénarios de propagation du COVID-19 pour chaque pays.

«Le COVID-19 a généré des conséquences socio-économiques sans précédent avec le renversement de réalisations de développement durement acquises. L'Afrique est particulièrement mise au défi dans ses efforts pour faire face au fardeau des décès. L'ARC est heureux de présenter le nouvel outil d'aide à la décision pour le COVID-19 en Afrique que les gouvernements et les institutions peuvent exploiter pour concevoir des réponses politiques opportunes et plus éclairées à la pandémie de COVID-19 », a déclaré M. Mohamed Beavogui, Directeur général de la capacité africaine de risque et Sous-secrétaire général aux Nations Unies.

Depuis que le premier cas de COVID-19 en Afrique a été confirmé le 14 février 2020, la pandémie s'est étendue à l'ensemble des 55 États membres de l'Union africaine avec un impact négatif croissant sur la santé et le bien-être socio-économique des populations. L'Afrique a besoin d'un mécanisme pour mieux informer les États membres sur l'épidémiologie de la maladie et l'impact des interventions non pharmaceutiques disponibles afin qu'ils puissent mettre en œuvre des politiques et des programmes appropriés.

Les outils de modélisation ont été développés par des experts de l'ARC avec des contributions du CDC africain, de l'OMS AFRO et d'autres partenaires. Les outils ont la capacité d'utiliser les cas réels déclarés à chaque fois pour générer le nombre cumulé hebdomadaire d'infections, d'hospitalisations et de décès pour chaque État membre sur une période de trois ans; et la répartition quotidienne des cas selon les stades de la maladie au niveau infranational sur une période de 300 jours.

«Chez Africa CDC, nous reconnaissons que la modélisation est importante dans la planification de notre réponse aux pandémies actuelles et futures. Cependant, la modélisation est basée sur des hypothèses et les modèles dépendront des hypothèses utilisées pour les développer. Nous remercions l'ARC d'avoir soutenu le développement des outils et nous appelons les États membres à continuer de nous fournir les données nécessaires pour modéliser chaque pays du continent », a déclaré le Dr John Nkengasong, Directeur du CDC Afrique.

Suite à ce lancement, les CDC africains et l'ARC travailleront en étroite collaboration avec les États membres et les partenaires pour améliorer et promouvoir les outils et former les principales parties prenantes à les utiliser en vue de les rendre plus utiles pour lutter contre les menaces de maladies à travers le continent à long terme.

«Ces outils fournissent une plate-forme aux États membres pour évaluer la taille potentielle de l'épidémie de COVID-19, évaluer l'impact des interventions non pharmaceutiques et permettre des mesures socio-économiques au niveau infranational. Je félicite Africa CDC pour ses efforts inlassables dans la lutte contre le COVID-19 à travers le continent. L'ARC reste prêt à aider l'Union africaine à trouver des solutions à la pandémie du COVID-19 en Afrique », a déclaré M. Beavogui.