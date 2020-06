Coronavirus : Africa CDC et Mastercard Foundation s'associent pour fournir un million de kits de test et déployer 10 000 agents de santé communautaires pour la réponse au COVID-19

Les Centres Africains de Contrôle et de Prévention des Maladies et la Fondation Mastercard s'associent pour répondre à COVID-19. Dans le cadre de son programme de récupération et de résilience COVID-19 , la Mastercard Foundation s'engage à verser 40 millions de dollars américains au partenariat du CDC africain pour accélérer les tests COVID-19 (PACT).

Ces fonds seront utilisés pour acheter un million de kits de test, et pour former et déployer 10000 agents de santé communautaires et 80 intervenants rapides de surveillance pour soutenir la recherche des contacts ainsi que pour renforcer la capacité du CDC africain à superviser une réponse continentale à la pandémie. L'Afrique CDC entreprendra ces mesures de réponse COVID-19 en partenariat avec le Réseau africain d'épidémiologie de terrain (AFENET).

Le PACT est ancré sur la Stratégie continentale africaine conjointe pour le COVID-19 approuvée par le Bureau des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine pour aider à limiter la transmission du COVID-19 en Afrique. Le PACT renforcera la capacité de tester, retracer et traiter les cas de COVID-19 sur le continent. Dans le cadre de cette initiative, Africa CDC travaille avec les États membres et plusieurs partenaires pour soutenir l'approvisionnement, le stockage et la distribution groupés des diagnostics et autres fournitures médicales; test d'au moins 10 millions de personnes; et le déploiement d'un million de travailleurs communautaires et de travailleurs de la santé communautaire. Le PACT soutiendra également le déploiement de plates-formes technologiques qui amélioreront les tests, la modélisation épidémiologique et les prévisions sanitaires critiques, pour soutenir la réouverture et la reprise des économies.

«Il n'y a qu'une seule formule pour lutter contre le COVID-19 en Afrique et c'est l'initiative PACT. Les chiffres quotidiens montrent clairement que la pandémie est toujours en augmentation, et pour la vaincre, l'Afrique a besoin d'une plus grande coopération avec tout le monde, y compris les gouvernements, la communauté, les médias et les partenaires au développement. Nous devons équiper, déployer et former plus de professionnels de la santé aussi rapidement que possible, et nous espérons qu'il y aura plus de coopération et de solidarité à travers PACT », a déclaré le Dr John Nkengasong, directeur du CDC Afrique.

Afrique Le CDC a distribué plus de 2,5 millions de tests et fourni des équipements médicaux tels que des équipements de protection individuelle, des scanners thermiques et des ventilateurs à travers l'Afrique. Au 31 mai 2020, le CDC Afrique avait déployé 164 agents de santé communautaires pour soutenir la réponse COVID-19 dans 14 États membres et à son siège en Éthiopie. Malgré ces progrès, les gouvernements à travers l'Afrique continuent de faire face à d'énormes besoins au sein de leurs systèmes de santé publique, qui doivent être satisfaits pour assurer une réponse efficace et durable à la pandémie. L'Afrique CDC mobilise des ressources et un soutien pour combler les lacunes existantes dans les systèmes de santé publique en atteignant les objectifs du PACT.

«Nous sommes impressionnés par la réponse panafricaine rapide au COVID-19 dirigée par le CDC africain et les organisations régionales. Ils ont créé un plan et des objectifs clairs pour fournir une réponse sanitaire robuste et sauver des vies. La Fondation Mastercard est solidaire du CDC Afrique et appelle d'autres bailleurs de fonds à soutenir cet excellent plan. Pour lutter contre cette pandémie, nous devons tous coordonner nos efforts et travailler ensemble », a déclaré Reeta Roy, présidente et chef de la direction de la Fondation Mastercard.

Les leçons de l'épidémie de maladie à virus Ebola en Afrique de l'Ouest en 2014 montrent que de nombreuses personnes sont mortes non seulement de la maladie elle-même, mais aussi d'un manque de médicaments essentiels ou de soins médicaux en temps opportun. La même tendance a été observée dans la pandémie actuelle. L'Afrique a besoin de plus de kits de test si elle doit détecter, isoler et soigner rapidement les personnes infectées. Il a besoin de plus de travailleurs de la santé et d'intervenants rapides formés pour soutenir la recherche des contacts ainsi que la référence et le lien avec les services de santé au niveau communautaire.