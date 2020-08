Coronavirus – África : Iniciativa de US$ 84 milhões ajuda 235 mil migrantes da África e Iémen

Milhares de migrantes africanos com destino à Península Árabe estão no Iémen impossibilitados de seguir viagem ou voltar à casa; consequências do encerramento de fronteiras devido à Covid-19 coloca-os em situação de vulnerabilidade extrema. A Organização Internacional para Migrações, OIM, e mais 27 agências humanitárias lançaram, esta semana, uma iniciativa para mobilizar US$ 84 milhões… […]

