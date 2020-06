Coronavirus – Afrique : Agir Ensemble pour une reprise du tourisme porteuse d’espoir pour des millions de personnes

Par Le Secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili

Le tourisme mondial n’a jamais été aussi uni qu’aujourd’hui. Que ce soit pour évaluer l’impact de la COVID-19 ou voir comment faire redémarrer le tourisme de manière responsable, en nous appuyant sur ce que notre secteur a de mieux à offrir : la durabilité, l’innovation, la collaboration et la solidarité.

Voilà maintenant plus de trois mois que l’Organisation mondiale de la Santé a qualifié la COVID-19 de pandémie. La crise continue de représenter une menace pour l’emploi et les moyens d’existence dans le tourisme et ailleurs.

Passer à la vitesse supérieure pour #Redémarrerletourisme

Le comité de crise pour le tourisme mondial, sous la conduite de l’OMT, a entériné nos directives pour la reprise du tourisme et nous sommes maintenant en train de traduire cette ambition en mesures concrètes pour le redressement.

Notre action a été saluée au plus haut niveau, depuis les chefs d’État jusqu’à la manifestation de soutien historique du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres. Celui-ci voit dans le secteur un pilier de la croissance économique et, dans son message aux citoyens du monde, il a donné acte du rôle de chef de file de l’OMT et déclaré que « le tourisme peut servir de plateforme pour surmonter la pandémie ».

Alors que se tiennent en ce moment, sur plusieurs semaines, les réunions virtuelles de chacune des commissions régionales de l’OMT, nous allons mettre en commun nos connaissances spécialisées et notre pouvoir d’influence pour que le tourisme redémarre et la Décennie d’action reprenne son cours vers les objectifs de développement durable.

Cette série de réunions n’aurait pu démarrer plus solidement : le coup d’envoi a été donné par les Ministres africains du tourisme, qui ont appuyé notre plan d’action. Le Programme d’action de l’OMT pour l’Afrique a été réaligné dans l’optique d’atténuer l’impact de la COVID-19 et d’accélérer le redressement. Dans le sillage de ces travaux et en prévision de la réunion de leur commission régionale cette semaine, les Membres des Amériques vont continuer de défendre la place du tourisme comme pilier du redressement post-COVID-19.

Toujours #Plusfortsensemble

Nous devrons pouvoir nous appuyer sur l’attachement à la coopération internationale pour avancer et rétablir la confiance. Le Comité mondial d’éthique du tourisme, organe indépendant institué par l’OMT, a souligné l’importance de rester attentifs au Code mondial d’éthique du tourisme à mesure que sont assouplies les restrictions sur les voyages. Il nous faut redémarrer notre secteur le moment venu et de manière responsable, en évitant à tout prix de le faire aux dépens d’un traitement juste et égal des touristes.

Alors que nous nous apprêtons à célébrer tout autour de la planète la Journée de la gastronomie durable de cette année, des chefs cuisiniers de toutes les régions du monde nous donnent un avant-goût de ce qui nous attend quand nous recommencerons à voyager. C’est l’illustration du potentiel incomparable que possède le tourisme de gastronomie de préserver une culture unique en son genre et d’ouvrir des débouchés pour les populations rurales.

En parallèle, nous misons sur l’innovation et l’entrepreneuriat, car il est clair que cette reprise est l’occasion de réinventer non seulement notre façon de voyager, mais aussi la façon dont le tourisme peut contribuer à un meilleur avenir pour l’humanité et la planète.