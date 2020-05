Coronavirus - Afrique : COVID19 Le Sud-Ouest(SW) Riposte

La Région du SW comme certaines de ses consoeurs, a reçu ce 07 mai 2020, le Secrétaire d'État à la Santé Publique (SETAT) en charge des épidémies et des pandémies, Alim HAYATOU, dans le cadre d'une visite de travail, relative à la lutte contre le COVID 19. Les villes de Buea, Mutenguene et Limbe ont reçu chacune le SETAT et sa suite. Après des civilités d' usage au Gouvernorat, le 1er arrêt a été l'Hôpital Régional de Buea où le personnel est sorti en masse. La maquette du pavillon isolement en construction a été dévoilé. L'actuelle strucutre réservée pour les potentiels cas de COVID 19 est encore vide. Mais, toutes les précautions y sont déjà prises. La Délégation, s'est ensuite déportée au Laboratory for Emerging Infectious Desease de l' Université de Buea, qui produit le Gel hydro alcoolique capable d' alimenter toute la Région.

Le Cap a par la suite été mis sur Mutenguene, pour visiter la CBC Health Center, qui malgré la qualité haut de gamme de son laboratoire, se plaint d' un manque de réactifs. Toutefois, une commande de 50 mille a été faite et bientôt sera livrée.

En se rendant après dans Le Chef lieu du département du Fako à Limbe, le SETAT, a pu découvrir le Middle Farms Stadium, qui pourrait servir de site de secours, s'il advenait que les structures sanitaires soient bondées. Le cortège a pris la direction de l' Hopital Régional de Limbe, pour s'enquérir des dispositions qui y sont prises, dans la bataille contre le COVID 19. Tout y est bien mis en oeuvre. Seulement, la position du pavillon réservé aux malades du COVID 19 logé en plein coeur de l' établissement hospitalier pose problème. Il a donc été instruit au Directeur de l' hôpital, de rapidement apporter une solution à cet état de chose, pour éviter toute forme de contagion.

La séance de débriefing s' est faite dans la salle de réunion du Fini Hôtel. Il ressort des propos du Gouverneur et du DRSP SW que cette Région compte à ce jour:

31cas ; soit 21 à Limbe, 8 à Buea et 2 à Kumba, pour 3 décès et une guérison. Le gros souci réside dans le cas des 3 personnels de santé contaminés.

La doléances principale des autorités , pour des besoins d'efficacité, et de protection, est que tous les 8 postes frontières de la Région soient fortement équipés. Le SW partage de longues frontières avec le Nigeria et la Guinée Équatoriale. Il faut par conséquent une surveillance renforcée.

Le SETAT dans sa prise de parole, a félicité la qualité de la réponse apportée à la lutte contre le COVID dans le SW. Il a exhorté les populations à rester vigilantes car, l' allégement des mesures de confinement ne signifie pas la fin de la pandémie comme elles le pensent. Et, a t -il poursuivi "En sauvant notre vie, nous sauvons celle d' autrui, et par là, La vie de toute l'humanité ".

Le périple se poursuit demain dans la Région du Littoral.