Coronavirus - Afrique : Conférence de presse téléphonique avec l’ambassadeur Tibor P. Nagy, secrétaire d’État adjoint, bureau des Affaires africaines sur la riposte des États-Unis à la pandémie COVID-19 en Afrique

L’Ambassade des États-Unis à Dakar vous invite à participer à une conférence de presse téléphonique le mercredi 06 mai 2020, à 12h30 GMT, avec l’ambassadeur Tibor P. Nagy, secrétaire d’État adjoint, bureau des Affaires africaines, qui parlera de la riposte des États-Unis à la pandémie de COVID-19 en Afrique et de la coordination des actions avec les gouvernements nationaux sur le continent.

La conférence téléphonique se déroulera en anglais avec une interprétation simultanée en français.

Vous pourrez y participer en appelant de votre salle de rédaction ou en nous communiquant vos contacts téléphoniques et nos collègues du Africa Regional Media Hub vous appelleront.

Vous devez confirmer impérativement votre participation, au plus tard le lundi 04 mai 2020, à 12h00, en envoyant votre nom et le nom de votre organe de presse à USEmbassyMedia@state.gov et à afmediahub@state.gov. Vous recevrez les informations pratiques de participation à la conférence téléphonique.

Si vous le souhaitez, vous pouvez également soumettre vos questions, en avance, en utilisant ces deux adresses email.

BIO :

Tibor P. Nagy

Secrétaire adjoint, bureau des Affaires africaines

Département d’État des États-Unis

L’ambassadeur Nagy, diplomate de carrière en retraite, a passé 32 ans au service de l’État, dont plus de 20 ans en poste en Afrique. Il a été ambassadeur des États-Unis en Éthiopie (entre 1999 et 2002), ambassadeur des États-Unis en Guinée (entre 1996 et 1999), ainsi que ministre plénipotentiaire au Nigeria (entre 1993 et 1995), au Cameroun (entre 1990 et 1993) et au Togo (entre 1987 et 1990). Avant cela, il a été en poste, entre autres, en Zambie, aux Seychelles, en Éthiopie et à Washington.

L’ambassadeur Nagy a été reconnu à maintes reprises par le département d’État des États-Unis pour son service, y compris en ayant été félicité de son travail qui a contribué à éviter la famine en Éthiopie, pour son soutien à l’évacuation des ressortissants américains de Sierra Leone pendant une insurrection violente, pour son soutien aux efforts visant à mettre fin à la guerre entre l’Éthiopie et l’Erythrée, ainsi que pour sa gestion de l’ambassade des États-Unis à Lagos, au Nigeria, sur fond de crises politiques et économiques.

Vous pouvez consulter ici la biographie complète, en anglais, de M. l’ambassadeur Nagy.

Ressources supplémentaires :

Déclaration à la presse du 22 avril du secrétaire Pompeo : Les États-Unis poursuivent leur action à la tête de la riposte mondiale au COVID-19 avec une aide extérieure supplémentaire de plus de 270 millions de dollars.

Fiche d’information du département d’État des États-Unis (16 avril 2020) : MISE À JOUR : Les États-Unis conservent leur place de chef de file de l’aide humanitaire et sanitaire en réponse au COVID-19.

Fiche d’information du département d’État des États-Unis (16 avril 2020) : Publication du plan d’action du gouvernement des États-Unis en appui à la riposte internationale au COVID-19.