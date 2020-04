Coronavirus - Afrique : Fracture numérique préoccupante dans l'enseignement à distance

Tenus à l'écart des salles de classe par la pandémie de Covid-19, quelque 826 millions d'élèves et d’étudiants, soit la moitié du nombre total d'apprenants, n'ont pas accès à un ordinateur à domicile et 43% (706 millions) n'ont pas internet à la maison, alors même que l'enseignement numérique à distance est utilisé pour assurer la continuité de l'éducation dans la grande majorité des pays.

Ces chiffres ont été compilés par l’Équipe spéciale internationale sur les enseignants, une alliance coordonnée par l'UNESCO, sur la base des données de son Institut de statistique, et de l'Union internationale des télécommunications (UIT).

Les disparités sont particulièrement marquées dans les pays à faible revenu : en Afrique subsaharienne, 89% des apprenants n'ont pas accès aux ordinateurs familiaux et 82% n'ont pas internet.

En outre, alors que les téléphones mobiles peuvent permettre aux apprenants d'accéder à l'information, de se connecter entre eux et avec leurs enseignants, environ 56 millions d'apprenants vivent en des lieux non desservis par les réseaux mobiles, dont près de la moitié en Afrique subsaharienne.

« S'il faut multiplier les efforts pour fournir la connectivité à tous, nous savons maintenant que la poursuite de l'enseignement et de l'apprentissage ne peut se limiter aux moyens en ligne », a déclaré Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO. « Pour réduire les inégalités préexistantes, nous devons également soutenir d'autres alternatives, notamment le recours aux émissions de radio et de télévision communautaires, et la créativité dans toutes les formes d'apprentissage. Ce sont des solutions que nous abordons avec nos partenaires de la Coalition mondiale ».

Au moins 1,5 milliard d'élèves et 63 millions d'enseignants du primaire et du secondaire sont touchés par les perturbations sans précédent causées par la pandémie de Covid-19, avec la fermeture d'écoles dans 191 pays.

Même pour les enseignants des pays disposant d'une infrastructure fiable de technologies de l'information et de la communication (TIC) et d'une connectivité domestique, la transition rapide vers l'apprentissage en ligne a été difficile. Pour les enseignants des régions où les TIC et les autres méthodes d'enseignement à distance sont moins disponibles, la transition a été encore plus difficile, voire impossible.

Les enseignants ont également besoin de formation pour dispenser efficacement l'enseignement à distance et en ligne mais ce type de soutien est particulièrement rare dans les pays à faible revenu. En Afrique subsaharienne, seuls 64% des enseignants du primaire et 50% de ceux du secondaire ont reçu une formation minimale qui, souvent, n'inclut pas de compétences en TIC.

« Ces inégalités constituent une réelle menace pour la continuité de l'apprentissage en cette période de perturbation sans précédent de l'éducation », a déclaré Stefania Giannini, sous-directrice générale de l'UNESCO pour l'éducation. « C'est pour remédier à ces lacunes que la Coalition mondiale pour l'éducation Covid-19 a été lancée ; elle rassemble plus de 90 partenaires des secteurs public et privé, afin d'élaborer des solutions universelles et équitables et rendre la révolution numérique inclusive ».

La Coalition mondiale pour l'éducation comprend l'Union internationale des télécommunications et des groupes clés qui soutiennent les enseignants, tels que l'Internationale de l'éducation, la Fondation GEMS-Varkey, l'Organisation internationale du travail et l’Équipe spéciale internationale sur les enseignants 2030, qui a récemment publié un appel à l'action pour soutenir les professeurs touchés par la pandémie.

Le 17 avril, l'UNESCO a tenu son cinquième webinaire sur la réponse éducative à la pandémie de Covid-19 afin de partager les expériences des États en matière de stratégies d'enseignement à distance pendant l’épidémie. Par ailleurs, le 14 avril, la Commission internationale sur les futurs de l’éducation, instance mise en place l’an dernier sous les auspices de l’UNESCO, a rendu publique une Déclaration commune à l’issue d’une réunion extraordinaire consacrée à la pandémie actuelle.