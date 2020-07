Coronavirus – Afrique : Le Programme des Nations unies pour le développement et la Banque européenne d’investissement recensent des solutions numériques efficaces face à la pandémie de COVID-19 en Afrique

Les conséquences sanitaires, économiques et sociales de la pandémie de COVID-19 en Afrique continuent d’évoluer, avec plus de 12 000 décès et 540 000 cas confirmés, et des moyens de subsistance menacés pour des millions de citoyens. Ces dernières semaines, la Banque européenne d’investissement, le Programme des Nations unies pour le développement et BearingPoint ont […]

