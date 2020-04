Coronavirus - Afrique : Le marathon corona de l'UE - avancer sur toutes les pistes

Cela fait maintenant plus d'un mois que le virus corona a l'Europe en main. Alors que chaque jour nous travaillons d'arrache-pied pour faire face à la crise sous tous ses aspects, il est bon de prendre du recul et de réfléchir à ce que signifie vivre avec COVID19, pour notre vie quotidienne, pour l'Europe, pour le reste du monde et comment cela affectera notre société.

Comme tant d'autres, j'ai passé ces semaines enfermées à l'intérieur, chez moi ou dans des bureaux déserts à Bruxelles, passant d'une visioconférence ou d'un appel téléphonique à un autre. Ils valent mieux que rien mais sont aussi frustrants car les appels téléphoniques et même les vidéoconférences manquent un ingrédient clé pour faire fonctionner la diplomatie: l'interaction humaine. Pour conclure des accords, vous devez regarder les gens dans les yeux, vous engager directement et avoir un mot tranquille dans un coin. La diplomatie multilatérale, à l'intérieur de l'UE et dans le monde, est difficile dans le meilleur des cas. Maintenant, cela est particulièrement vrai car la confiance - cet ingrédient magique et nécessaire aux compromis - est plus difficile à construire sur une ligne vidéo avec un son médiocre. En revanche, pour certaines réunions, les vidéoconférences peuvent être suffisantes. Et c'est sûr que nous économisons beaucoup de temps et d'argent.

Temps de test

Inutile de nier, ce sont des temps de test voire d'existence pour l'UE. En tant que tel, il est vital que les Européens voient et ressentent la valeur ajoutée de leur union. Nous savons que cela n'a pas toujours été le cas et pour cela, les institutions européennes doivent toucher le cœur des gens ainsi que leur esprit. La présidente Ursula von der Leyen a bien fait quand elle a présenté cette semaine des excuses au nom de l'UE au Parlement européen à tous ceux, principalement en Italie et en Espagne, qui se sentaient abandonnés, avec des hôpitaux surpeuplés, du matériel médical et de protection qui était rare et le nombre de morts atteignant près de 1000 par jour dans chaque pays.

Compte tenu de la structure de l'UE, il n'est pas surprenant que les décisions nationales aient prévalu au tout début de la crise. La santé est une responsabilité nationale et la capacité d'action rapide et exécutive est beaucoup plus grande au niveau national qu'au niveau européen. Mais pour de nombreux Européens, cela a néanmoins été décevant. Cela donnait l'impression que l'UE n'était pas seulement lente et divisée, mais qu'elle offrait peu de solidarité concrète aux personnes à l'heure de la détresse maximale. Ces perceptions peuvent être injustes ou incomplètes. Mais ils sont réels dans leurs conséquences. Certains détracteurs européens, à l'intérieur comme à l'extérieur, se sont jetés sur cette dynamique de première phase, certains n'hésitant pas à attiser les flammes.

La réponse interne de l'UE

Mais alors, très rapidement, une deuxième phase a commencé, avec des décisions conjointes sur le maintien des marchandises qui traversaient la frontière qui étaient fermées et l'approvisionnement conjoint en matériel médical. Lorsque les gens parlent ou critiquent «l’ UE», nous devons être clairs sur. La Commission a fait tout son possible avec les instruments à sa disposition, suspendant immédiatement l'application des règles du pacte de stabilité et de croissance et augmentant les possibilités pour les États membres d'utiliser les aides d'État. La Banque centrale européenne a également réagi très rapidement, beaucoup plus rapidement que pendant la crise de l'euro, en fournissant plus de 750 milliards d'euros pour les achats de dettes et en orientant ses acquisitions là où elles sont le plus nécessaires. La Commission a également proposé d'offrir 100 milliards d'euros de prêts aux États membres pour les aider à financer des programmes de protection de l'emploi. Il ne s'agit pas encore d'une assurance chômage complémentaire au niveau européen mais c'est une étape importante lorsque nous risquons un chômage de masse.

De nos jours, beaucoup parlent de la nécessité d'un «plan Marshall», comme source d'inspiration. Mais nous savons bien sûr qu'il n'y a pas de George Marshall venant de l'autre côté de l'Atlantique. En outre, son plan visait historiquement à reconstruire un continent détruit par la guerre. Même si certains comparent la pandémie à une guerre, il n'y a pas de destruction du capital physique. Après un tremblement de terre, vous reconstruisez les infrastructures et les capacités de production. Mais ce n'est pas le cas ici. Nous devons maintenant nous concentrer sur les besoins immédiats des systèmes de santé, fournir des revenus à ceux qui ne peuvent pas travailler et étendre les garanties et les reports de paiement aux entreprises pour éviter les faillites.

La Banque européenne d'investissement (BEI) accordera 200 milliards d'euros de prêts, notamment aux petites et moyennes entreprises. En outre, le mécanisme européen de stabilité (MES) mettra à disposition des prêts, avec des taux d'intérêt proches de zéro et des échéances longues, pour financer des dépenses directement ou indirectement provoquées par la pandémie, sans conditionnalité spécifique. Au-delà, nous sommes confrontés à la question de la conception de nouveaux instruments supplémentaires. Le cœur du problème est de savoir comment les Européens organisent la solidarité entre eux et quelles sont les limites de cette solidarité. Ici, il est important que nous ne parlions pas seulement de solidarité au niveau macroéconomique. Mais nous signalons également des cas concrets de solidarité intra-UE:des millions de masques sont passés de la France, l'Autriche, la Tchéquie et d'autres en Italie et en Espagne. Celles-ci étaient bien plus que celles envoyées par la Russie ou la Chine, même si toute aide est la bienvenue. Les patients sont traités dans leurs hôpitaux respectifs, des équipes médicales venant de Roumanie et d'ailleurs. Il s'agit donc d'une crise paneuropéenne dans la façon dont les gens en font l'expérience, également sur les réseaux sociaux, partageant des histoires positives. Cela montre qu'une conscience européenne existe même si nous devons construire ce récit et expliquer de plus en plus ce que nous faisons.

La réponse extérieure de l'UE

Sur le plan extérieur, grâce à des vidéoconférences avec les ministres des affaires étrangères , de la défense et du développement de l' UE , nous avons convenu d'actions conjointes selon plusieurs axes: travailler avec les États membres sur la plus grande opération de rapatriement jamais entreprise, ramenant plus d'un demi-million d'Européens bloqués chez eux. Nous avons convenu d' utiliser pleinement nos forces armées pour combattre le virus et ses conséquences et lutter ensemble contre la désinformation.

Une priorité absolue a été d'élaborer une approche européenne commune pour aider les personnes vulnérables et les plus touchées , en particulier en Afrique, dans notre voisinage et ailleurs. Même si les besoins à la maison sont énormes, il est essentiel d’aider les autres. Non seulement par solidarité, mais aussi parce qu'il est dans notre propre intérêt que la lutte contre le COVID-19 réussisse dans le monde entier. Nous ne pouvons être à l'abri du virus que si nos voisins le sont aussi.

C'est pourquoi nous avons réorienté les fonds du budget de l'UE qui, avec les prêts de la BEI et de la BERD et les contributions des États membres, forment un ensemble de 20 milliards d' euros afin d'aider nos partenaires à faire face à la pandémie. Ce n'est pas de l'argent frais ou neuf. Mais c'est une façon de donner la priorité aux besoins les plus urgents. Et nous l'avons fait avec un nouveau cadrage utilisant le label «Team Europe», ce qui signifie que les États membres et les institutions européennes travaillent ensemble. Cela doit être utilisé à l'avenir.

Les conséquences plus profondes de COVID-19

Les premières semaines de la crise ont laissé les décideurs politiques en difficulté. Avec tout ce qui était complexe, urgent et incertain, ils devaient prendre des décisions à 100% sur la base de 50% d'informations. Ce qui est positif, c'est que nous voyons le respect de la science et de l'expertise et des personnes à la recherche d'un journalisme de qualité. Les populistes exploitent toujours la peur et poussent leurs slogans nationalistes. Cependant, les politiques et la collaboration fondées sur des faits sont manifestement le meilleur moyen de garantir la sécurité des personnes.

Avec chaque jour qui passe, nous en savons plus sur le virus et notre réponse s'améliore. Il y a une énorme perte de vies humaines mais les mesures commencent à fonctionner. Les admissions à l'hôpital et les cas de soins intensifs sont en baisse. Lentement, mais ils le sont. Après la phase de gestion immédiate de la crise, la prochaine étape sera de savoir comment sortir du blocage et commencer la reprise économique. La route sera longue et difficile, mais nous avons plus de connaissances qu'au début de la crise. Et la prochaine phase nécessite une réponse coordonnée - en Europe et dans le monde.

La lutte contre le virus corona a donné lieu à de nombreux débats sur les mérites de différents modèles dans différents pays et régions. Dani Rodrik a écrit que la crise amplifie les tendances, les pays et régions devenant «des versions exagérées d'eux-mêmes (lien externe)». Nous en avons certainement vu beaucoup projeter leurs propres idéologies sur la crise.

Très probablement, la crise accélère l'histoire en renforçant les tendances préexistantes. Cela signifie une concurrence géopolitique globale et des tensions américano-chinoises accrues. Cela, à son tour, influencera dans quelle mesure une réponse coopérative et multilatérale sera possible avec l'ONU et le G20 en son cœur. Il appartiendra en grande partie à l'Europe et à d'autres personnes aux vues similaires de diriger cet effort: pousser, cajoler et forger la réponse multilatérale qui est absolument nécessaire. Mobiliser tous les instruments multilatéraux existants, les réformer là où c'est nécessaire et être prêt à en construire de nouveaux et meilleurs.

Alors que nous nous dirigeons vers la phase suivante, il est important de poser des questions plus approfondies. Quel rôle pour l'Etat, pour l'intervention et la protection dans la reprise post-crise? Que signifie la crise pour l'ancien système de mondialisation économique? Une `` démondialisation '' complète semble peu probable, mais il est certain que nous devons mettre davantage l'accent sur la sécurité - et la santé incluses dans cette catégorie - ce qui signifie constituer des réserves de matériaux stratégiques et créer des chaînes d'approvisionnement plus courtes et plus diversifiées. Tout cela est un nouvel élan pour prendre au sérieux l'autonomie stratégique de l'Europe.

Nous devons également réfléchir profondément aux conséquences pour nos systèmes démocratiques. La crise pourrait être utilisée pour centraliser les pouvoirs et affaiblir les contrôles démocratiques - et nous devons nous en prémunir. Nous devons être clairs: la forme de gouvernement la plus résiliente est celle avec des freins et contrepoids, où les citoyens sont habilités et non ordonnés. Ce sera un acte d'équilibre pour garantir que nous sauvegardons les valeurs démocratiques, les droits et libertés individuels avec les mesures nécessaires pour lutter contre le virus et éliminer les blocages. Dans ce contexte, il est encourageant de voir des scientifiques européens collaborer à une technologie de suivi conforme à la vie privée.

L'Europe pleinement mobilisée maintenant

Gérer la crise corona est un marathon, pas un sprint. Ceux qui ressemblaient à des «gagnants» au début, pourraient perdre pied plus tard. Et l'inverse est également vrai. Après un démarrage précaire, l'UE est désormais pleinement mobilisée sur tous les plans. Le besoin de solidarité et d'action commune est reconnu à travers le continent. Et nos choix de principe pour le multilatéralisme et le partenariat trouvent écho dans le monde entier.

Le monde après la pandémie sera forcément plus fragmenté. Avec de nombreuses menaces qui seront toujours là. Mon deuxième mois de vie avec la crise de la couronne ira à la résolution de ces problèmes, avec, espérons-le, une bonne diplomatie personnelle à l'ancienne restaurée.