Coronavirus – Afrique : Le premier ministre Justin Trudeau s’entretient avec le président de la Namibie, Dr Hage G. Geingob

Aujourd’hui, le premier ministre Justin Trudeau s’est entretenu avec le président de la Namibie, Dr Hage G. Geingob. Les deux dirigeants ont discuté des derniers développements concernant la pandémie de COVIDâ19 ainsi que de ses impacts sur la santé et de ses répercussions sociales et économiques. Ils ont parlé de la situation au Canada et […]

