Coronavirus - Afrique : Les conflits, la crise climatique et la Covid-19 constituent de grandes menaces pour la santé des femmes et des enfants

Les progrès fragiles réalisés pour améliorer la santé des femmes et des enfants sont menacés par les conflits, la crise climatique et la pandémie de Covid-19, selon un nouveau rapport de l’initiative ‘Chaque femme, chaque enfant’.

Le rapport intitulé Protéger les progrès : accroître, recentrer, récupérer souligne que depuis le lancement de cette initiative il y a 10 ans, dirigée par le Secrétaire général des Nations Unies, des progrès remarquables ont été accomplis dans l'amélioration de la santé des femmes, des enfants et des adolescents dans le monde.

Par exemple, les décès d'enfants de moins de cinq ans ont atteint leur chiffre le plus bas en 2019, et plus d'un milliard d'enfants ont été vaccinés au cours de la décennie passée. La couverture vaccinale, les accoucheuses qualifiées et l'accès à l'eau potable ont atteint plus de 80%. Les décès maternels ont diminué de 35% depuis 2000, les baisses les plus importantes étant survenues à partir de 2010. On estime que 25 millions de mariages d'enfants ont également été évités au cours de la dernière décennie.

Cependant, les conflits, l'instabilité climatique et la pandémie de Covid-19 mettent en danger la santé et le bien-être de tous les enfants et adolescents. La crise de Covid-19, en particulier, exacerbe les inégalités existantes, les perturbations signalées dans les interventions de santé essentielles ayant un impact disproportionné sur les femmes et les enfants les plus vulnérables.

Au plus fort des confinements liés à la pandémie, des écoles ont été fermées dans 192 pays, affectant 1,6 milliard d'élèves. La violence domestique et la maltraitance des filles et des femmes ont augmenté. La pauvreté et la faim sont également en hausse.

« Même avant la pandémie de Covid-19, un enfant de moins de cinq ans mourait toutes les six secondes quelque part dans le monde », a déclaré Henrietta Fore, Directrice exécutive de l'UNICEF. « Des millions d'enfants vivant dans des zones de conflit et dans des environnements fragiles sont confrontés à des difficultés encore plus grandes avec le début de la pandémie. Nous devons travailler collectivement pour répondre aux besoins immédiats causés par la pandémie tout en renforçant les systèmes de santé. Ce n'est qu'alors que nous pourrons protéger et sauver des vies ».

En 2019, 5,2 millions d'enfants de moins de 5 ans et 1 million d'adolescents sont morts de causes évitables. Toutes les 13 secondes, un nouveau-né meurt. Toutes les heures, 33 femmes n'ont pas survécu à l'accouchement; et 33.000 filles par jour ont été forcées de se marier, généralement à des hommes beaucoup plus âgés.

Inégalités profondément enracinées

Le rapport examine les inégalités profondément enracinées qui continuent de priver les femmes, les enfants et les adolescents de leurs droits - notant le lieu de naissance comme un déterminant important de la survie. En 2019, 82% des décès d'enfants de moins de 5 ans et 86% des décès maternels étaient concentrés en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud. Neuf infections à VIH pédiatriques sur 10 sont survenues en Afrique subsaharienne. Les taux de mortalité maternelle, néonatale, infantile et adolescente étaient nettement plus élevés dans les pays chroniquement touchés par des conflits.

« Pendant trop longtemps, la santé et les droits des femmes, des enfants et des adolescents n'ont pas fait l'objet d'une attention suffisante et les services n'ont pas été dotés de ressources suffisantes », a déclaré Helen Clark, ancienne Premier ministre de la Nouvelle-Zélande et présidente du Conseil d'administration du Partenariat pour la santé maternelle, néonatale et infantile. « Nous appelons tous les partenaires à travailler ensemble pour aider les gouvernements à renforcer les systèmes de santé et à lutter contre les inégalités qui entravent les progrès ».

Le rapport appelle la communauté mondiale à lutter contre la Covid-19 tout en honorant et en respectant les engagements qui peuvent améliorer la vie des femmes et des enfants, et ne pas creuser l'écart entre la promesse et la réalité.

La dernière décennie de progrès pour faire progresser la santé des femmes, des enfants et des adolescents doit être protégée de l'impact de la pandémie et de ses réponses, indique le rapport.

Sans intensification des efforts pour lutter contre les décès d'enfants évitables, 48 millions d'enfants de moins de 5 ans pourraient mourir entre 2020 et 2030. Près de la moitié de ces décès seront des nouveau-nés.

Investir dans la santé

Le rapport plaide pour que les pays continuent d'investir dans la santé de toutes les femmes, enfants et adolescents, dans toutes les crises.

« Alors que nous répondons à la Covid-19 et réinventons un avenir meilleur, avec une paix durable, y compris à la maison, nous devons répéter sans équivoque que les droits des femmes et des filles ne sont pas négociables. Même en temps de crise - particulièrement en temps de crise - leur santé et leurs droits sexuels et reproductifs doivent être préservés à tout prix », a déclaré Natalia Kanem, Directrice exécutive de l'UNFPA.

Le rapport fait valoir que l’initiative ‘Chaque femme, chaque enfant’ est plus critique que jamais alors que nous entrons dans la Décennie d'action des Objectifs de développement durable (ODD) au milieu d’une crise sanitaire mondiale. Il faut continuer à mobiliser des actions dans tous les secteurs pour sauvegarder les énormes investissements et gains réalisés.

« Il ne fait aucun doute que la pandémie a retardé les efforts mondiaux pour améliorer la santé et le bien-être des femmes et des enfants, mais cela ne devrait servir qu'à renforcer notre détermination », a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). « Notre action commune dans le cadre de l’initiative ‘Chaque femme, chaque enfant’ est plus importante que jamais. Nous devons maintenant renouveler notre engagement en faveur d’un monde plus sain, plus sûr, plus juste et plus durable pour les femmes, les enfants et les générations futures ».

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/coronavirus-...