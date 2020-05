Coronavirus - Afrique : Un nouveau rapport fournit aux gouvernements africains des informations et des conseils en temps réel pour trouver l'équilibre dans la réponse COVID-19

Les États membres de toute l'Afrique ont réagi rapidement à COVID-19 avec des mesures de santé publique et sociales (PHSM), y compris des couvre-feux et des verrouillages, ainsi qu'une formation au diagnostic de laboratoire, à la surveillance, à la communication des risques, à la prévention et au contrôle des infections et prise en charge des cas par les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique), l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et d'autres partenaires. La mise en œuvre de ces premières politiques a contribué à freiner la propagation rapide de l'infection à travers le continent, mais la réponse au virus est un marathon, pas un sprint. Les pays doivent maintenant trouver un équilibre entre la réduction de la transmission tout en évitant les perturbations sociales et économiques.

«Nous savions que COVID-19 était une menace importante pour l'Afrique, nous avons donc commencé à y remédier très tôt. Nous avons convoqué une réunion d'urgence des ministres africains de la santé, qui a approuvé la stratégie continentale africaine conjointe pour COVID-19. En raison de l'engagement politique précoce, il y avait une prise de conscience et une vigilance à l'échelle du continent pour préparer les pays », a déclaré le Dr John Nkengasong, directeur du CDC Afrique .

Alors que les États membres envisagent ces compromis complexes, un nouveau rapport publié aujourd'hui met les données en temps réel sur la santé et le sentiment du public entre les mains des décideurs. Le rapport Répondre à COVID-19 en Afrique: utiliser les données pour trouver un équilibre comprend des données inédites pour adapter la réponse à la pandémie de COVID-19 aux besoins et capacités locaux en Afrique.

Utiliser les données pour trouver un équilibre , développé par l' Afrique CDC , l'OMS, Ipsos , des stratégies vitales de Resolve pour sauver initiative des vies , l' équipe de soutien rapide de la santé publique du Royaume - Uni , Novetta Mission Analytics et le Forum économique mondial fournit des données et des conseils aux gouvernements qu'ils s'orienter vers une réponse à long terme: utiliser les données pour prendre des décisions éclairées, adapter les mesures locales à mesure que la pandémie et les perceptions du public évoluent, et atténuer les effets néfastes en se concentrant sur la protection des populations les plus vulnérables.

«Ce rapport met en évidence les importantes lacunes en matière d'informations sur COVID-19 qui existent en Afrique et menacent les efforts de riposte», a déclaré le Dr Matshidiso Moeti, Directeur régional de l'OMS pour l'Afrique. «Les conclusions de ce rapport, ainsi que les données sur les tendances COVID-19, aideront les pays à prendre des décisions stratégiques pour assouplir leurs fermetures. Ce que nous avons appris d'Ebola et d'autres épidémies, c'est que les pays doivent décentraliser la réponse au niveau communautaire et accroître leur capacité à identifier et diagnostiquer les cas. »

Les principales conclusions du rapport sont les suivantes:

Un tiers (32%) des personnes interrogées ont déclaré ne pas disposer de suffisamment d'informations sur le coronavirus, notamment sur la manière dont il se propage et comment se protéger;

Dans tous les pays, de grandes majorités pensent que COVID-19 aura un impact majeur sur leur pays (62%), mais seulement 44% pensent que c'est une menace pour eux personnellement;

Plus des deux tiers (69%) des répondants ont déclaré que la nourriture et l'eau seraient un problème s'ils devaient rester à la maison pendant 14 jours - et 51% manqueraient d'argent.

Les recommandations incluent que les gouvernements:

· Renforcer les systèmes de santé publique pour une réponse immédiate et pour une reprise durable;

· Surveiller les données sur la façon dont les mesures de santé publique et sociales répondent aux conditions et aux besoins locaux de COVID-19; et

· Engager les communautés à adapter la PHSM au contexte local et communiquer efficacement sur les risques pour maintenir le soutien du public.

Le rapport note les perturbations causées par les mesures sociales de santé publique, qui sont conçues pour arrêter la propagation du COVID-19, et l'importance de préserver le bien-être, les moyens de subsistance économiques et la stabilité sociale. L'utilisation des données pour trouver un équilibre comprend également des recommandations pour que les gouvernements accordent la priorité au renforcement rapide des capacités de santé publique pour tester, retracer, isoler et traiter les personnes infectées par le virus, en tirant le meilleur parti du temps fourni par une intervention précoce avec PHSM.

«Les gouvernements ont dû prendre des décisions difficiles pendant la pandémie de COVID-19. Les mesures d'abri sur place peuvent prévenir l'infection mais peuvent limiter l'accès à la nourriture et aux services essentiels », a déclaré le Dr Tom Frieden, président et chef de la direction de Resolve to Save Lives, une initiative de Vital Strategies. Le Dr Frieden, ancien directeur des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, a ajouté: «En utilisant les données, les gouvernements peuvent trouver le bon équilibre et adapter les politiques vitales au contexte local.»

«Les gouvernements ne peuvent pas se fier aux suppositions ou à l'instinct pour combattre le COVID-19 - ils ont besoin de données», a déclaré le Dr Darrell Bricker, PDG d'Ipsos Public Affairs. «De nombreuses mesures préventives prises ailleurs dans le monde doivent être adaptées au contexte local; nous sommes fiers de faire partie de cet effort extraordinaire pour fournir des données spécifiques à l'Afrique en temps réel afin que les décideurs puissent adapter leur réponse COVID-19 en fonction de données spécifiques à leur pays. »

«La réponse la plus réussie à COVID-19 en Afrique doit tenir compte du contexte et de l'adaptabilité, et doit être basée sur les données. Avec la publication du rapport Utiliser les données pour trouver un équilibre , les gouvernements de toute l'Afrique ont désormais accès aux recommandations politiques spécifiques aux pays et aux données pour guider leur réponse au COVID-19 de la manière la plus efficace et la plus responsable », a déclaré le Dr Nkengasong.

Le PERC a mené des enquêtes dans 28 villes de 20 États membres africains pour évaluer l'impact que la crise avait déjà sur les populations et les attitudes des gens à l'égard des PHSM en cours de mise en œuvre. Le rapport comprend une analyse régionale accompagnée de notes d'information par pays pour fournir les données et recommandations les plus pertinentes aux décideurs locaux. À mesure que la pandémie évolue, de nouvelles vagues de recherche sont prévues pour fournir des mises à jour en temps réel qui reflètent les efforts de réponse actuels, les changements dans les perceptions des gens et les recommandations et orientations en temps opportun.

«Comprenant le besoin de données pour guider la riposte à la pandémie à travers l'Afrique, le Forum économique mondial est fier d'avoir facilité ce partenariat privé-public», a déclaré Arnaud Bernaert, responsable de la santé et des soins de santé au Forum économique mondial. «Il est important que les gouvernements, les entreprises et la société civile disposent des dernières données et études de cas disponibles pour prendre les meilleures décisions possibles dans cette crise mondiale.»

Ce rapport a été produit par le Partnership for Evidence-Based Response to COVID-19 (PERC) , un partenariat public-privé qui soutient des mesures fondées sur des preuves pour réduire l'impact du COVID-19 sur les pays africains. Les organisations membres du PERC sont les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique) , l' Organisation mondiale de la santé (OMS), Resolve to Save Lives, une initiative de Vital Strategies , la UK Public Health Rapid Support Team et le World Economic Forum . L'OMS et le CDC Afrique assurent le leadership technique et veillent à ce que de nouvelles preuves soient rapidement adoptées par les États membres pour ajuster leurs interventions de réponse au COVID-19. Ipsos et Novetta Mission Analytics apporte au partenariat une expertise en études de marché et des années d'assistance en analyse de données.

Pour lire le rapport complet, veuillez visiter: https://africacdc.org/wp-content/uploads/2020/05/PERC_Regional_Final.pdf