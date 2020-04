Coronavirus - Afrique du Sud : Le ministre des Affaires étrangères poursuit sa collaboration avec ses homologues internationaux au sujet de la COVID-19

Le ministre des Affaires étrangères, l’honorable François-Philippe Champagne, a initié aujourd’hui un septième appel avec ses homologues de pays touchés par la COVID-19, notamment l’Afrique du Sud, l’Allemagne, l’Australie, le Brésil, la France, l’Indonésie, le Pérou, le Royaume-Uni, Singapour et la Turquie.

Tout en reconnaissant les nouveaux défis imposés au système multilatéral par la pandémie de COVID-19, les ministres ont souligné que le multilatéralisme et les institutions internationales jouent un rôle essentiel pour assurer la santé, la prospérité et la sécurité des États, y compris les efforts en vue du développement d’un vaccin.

Plusieurs ministres ont également réaffirmé qu’une réponse multilatérale ferme et coordonnée est essentielle pour lutter contre cette crise, ainsi que pour répondre aux besoins des pays et des groupes vulnérables, en particulier ceux des femmes et des enfants.

Ils se sont engagés à continuer de travailler ensemble pour renforcer le système multilatéral.