Coronavirus - Algérie : Suivi quotidien du Coronavirus COVID-19

Le Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière a notifié ce jour, Dimanche 24 mai 2020, 193 Nouveaux cas confirmés de Coronavirus COVID-19, pour atteindre un total de 8306.

08 nouveaux décès, pour atteindre un total de 600 décès.

14776 sont sous le nouveau protocole de soin.

4578 patients guéris.Nous rappelons une fois de plus la nécessité de rester vigilant et respecter strictement les règles d’hygiène élémentaires , de distanciation physique, de confinement et surtout de port obligatoire d’un masque de protection par tous les citoyens et en toutes circonstances conformément au décret exécutif n° 20 –127 du 20 Mai 2020.