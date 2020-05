Coronavírus – Angola: COVID-19: Bebé de um mês testa positivo

Outros dois infectados são moradores do Cazenga, sendo um do sexo masculino de 77 anos e outra do sexo feminino de 22 anos, segundo o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, que falava esta sexta-feira, 29 de Maio, no ponto de situação sobre a COVID-19. Angola conta agora com 81 casos positivos, […]

