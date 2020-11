Coronavírus – Angola: Processadas 201.561 Amostras Desde Março

Nas últimas 24 horas, mais quatro angolanos, de 56, 57, 75 e 85 anos, morreram de COVID-19, três do sexo masculino e um do sexo feminino, nas províncias de Luanda(dois), Benguela (um) e Uíge (um). No mesmo período, 41 pacientes ficaram recuperados, na faixa etária dos dois a 64 anos, sendo 27 em Luanda, oito […]

Nas últimas 24 horas, mais quatro angolanos, de 56, 57, 75 e 85 anos, morreram de COVID-19, três do sexo masculino e um do sexo feminino, nas províncias de Luanda(dois), Benguela...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...