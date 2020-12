Coronavírus – Angola: Recuperados 232 Pacientes

As províncias de Luanda e Benguela reportaram, cada uma, uma morte por COVID-19 nas últimas 24 horas, sendo uma vítima do sexo masculino e outra do sexo feminino, com 40 e 74 anos. As autoridades sanitárias registaram também 62 novas infecções e 232 pacientes recuperados da COVID-19 no mesmo período. O secretário de Estado para […]

As províncias de Luanda e Benguela reportaram, cada uma, uma morte por COVID-19 nas últimas 24 horas, sendo uma vítima do sexo masculino e outra do ...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...