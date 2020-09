Coronavirus - Bénin : Les États-Unis Renforcent le Stock d’Equipements de Protection Individuelle de l’Hôpital d’Instruction des Armées de Cotonou

L’Ambassadeur des Etats-Unis près le Bénin Patricia Mahoney, a officiellement remis un lot d’Equipements de Protection Individuelle (EPI) d’une valeur de 41.8 millions FCFA (75.000 dollars) à l’Hôpital d’Instruction des Armées le 22 Septembre 2020.

Ce don s’est effectué sur financement du Service de l’Aide Extérieure Humanitaire et Civique en Cas de Catastrophe (OHDACA) du Département des Etats-Unis de la Défense dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Cette initiative a pour but de soutenir l’Hôpital d’Instruction des Armées qui utilise ses installations dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 et dont le personnel en première ligne et les professionnels de la santé ne disposent pas d’EPI en quantité suffisante pour apporter des soins médicaux aux civils. Ces équipements consistent entre autres en des dispositifs de lavage des mains, du gel hydroalcoolique, des gants en latex, des pantalons et blouses à usage unique, des chemises d’hôpital à usage unique ainsi que des combinaisons à capuche jetables.

L’Ambassadeur Mahoney a déclaré que cette aide s'ajoute aux 2,5 milliards FCFA (4,5 millions de dollars) que le gouvernement américain, par l'intermédiaire de l’Agence des Etats-Unis pour le Développement International (USAID), a versés en Avril pour limiter la propagation de la COVID-19 au Bénin et aux dons récents au Ministère de la Santé pour les laboratoires de dépistage de COVID-19 de Kandi et Lokossa d’une valeur de 33,4 millions FCFA (60 000 dollars).

« Ce sont désormais 20,5 milliards de dollars (11.435 milliards FCFA) qui ont été attribués par diverses entités du gouvernement américain, en faveur de la réponse mondiale à la pandémie. Cet effort incroyable, rendu possible par la générosité des contribuables américains, comprend des financements en faveur de vaccins, traitements et diagnostics, des initiatives augmentant le degré de préparation ainsi que le financement d’activités d’assistance aux pays étrangers par le département d’État et l’USAID, » a noté l’Ambassadeur Mahoney.

En remerciant l'ensemble du gouvernement du Bénin pour les efforts considérables déployés pour combattre le virus et assurer la sécurité et la santé des citoyens béninois et de tous les Béninois, la Chef de la Mission Américaine près le Bénin a assuré que les États-Unis continueront à soutenir des partenaires importants tels que le Bénin pour faire face à la pandémie de la COVID-19 et à d'autres problèmes de santé publique.