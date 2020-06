Coronavirus: Burkina Faso Guide de sensibilisation sur le coronavirus

Ce guide est adapté de divers documents et orientation de plusieurs sources incluant l’Unicef, le domaine de responsabiltité de la protection de l’enfant au niveau global, le Groupe de travail sur la santé mentale et le soutien psychosocial et bien d’autres.

Télécharger le rapport : https://bit.ly/2AKfsNc

Contexte

Au regard du contexte actuel marqué par la propagation du Coronavirus, le Gouvernement du Burkina Faso a pris des mesures de prévention. Parmi ces mesures, on note la fermeture des établissements préscolaires, primaires, post-primaires, secondaires et des universités, l’interdiction de tout regroupement de plus de 50 personnes, la fermeture des frontières terrestres et aériennes, des bars, restaurants, maquis et l’interdiction du transport inter-urbain. Ces mesures sont applicables jusqu’à ce que le Gouvernement en préconise de nouvelles.

Dans les zones à forts défis sécuritaires telles que la Boucle du Mouhoun, le Centre Nord, l’Est, le Nord et le Sahel, l’UNICEF à travers ses partenaires a mis en place des espaces amis des enfants (EAE) afin de repondre aux besoins de protection des enfants affectés, déplacés internes et communautés hôtes. Dans chaque EAE, les enfants sont repartis en trois groupes en fonction des tranches d’âge de 3-6 ans ; 7-11 ans et 12-17 ans.

En raison des mesures sus citées, il importe d’adopter une approche differenciée pour les espaces amis des enfants, en assurant que ce soit les animateurs qui se rapprochent des enfants, en limitant le nombre d’enfants regroupés à un maximum de 50 et en veillant à ce que toutes les mesures mentionnées au point 4 « Comment éviter les risques d’infection ? » plus bas, soient respectées.

Par ailleurs, il y a lieu d'intensifier la sensibilisation des enfants et des communautés sur le COVID-19. Le présent guide qui vise à donner des informations simples et capitales pour prévenir le Covid 19 à l’usage des animateurs et relais communataires.

1. Qu’est-ce que le « nouveau » coronavirus ?

Le nouveau coronavirus (CoV) est une nouvelle souche de coronavirus.

D’abord appelée « nouveau coronavirus 2019 » ou « nCoV-2019 », la maladie provoquée par le nouveau coronavirus identifiée pour la première fois à Wuhan, en Chine, a été rebaptisée « maladie à coronavirus 2019 » (COVID-19) – « CO » pour corona, « VI » pour virus et « D » pour maladie en anglais.

Le virus de la COVID-19 est un nouveau virus de la même famille que d’autres virus tels que le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) et certains types de rhumes courants.