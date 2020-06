Coronavirus - Burkina Faso : Informations sur la COVID-19

Des journalistes invités à mieux informer et sensibiliser les populations

Le ministère de la Santé a organisé les 4 et 5 juin 2020, deux sessions d’information et de formation des journalistes sur la COVID-19, la communication de risque et l’engagement communautaire. Cette session est organisée avec l’appui technique et financier de Breakthrough Action, un projet de l’USAID.

Initiée dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, les deux sessions d’information et de formation des journalistes la communication de risque et l’engagement communautaire dans le contexte de la COVID-19, ont permis d’outiller au total 34 journalistes à raison de 17 personnes par session. Selon le coordonnateur national de réponse à la COVID-19, Dr Brice Bicaba, la COVID-19 est pratiquement sous contrôle au Burkina Faso. Il note cependant qu’il ne faut pas baisser la garde car certains comportements et le manque de vigilance pourraient inverser la tendance. C’est dans ce sens qu’il a invité les journalistes à donner la bonne information aux populations pour qu’elles respectent les différentes mesures afin de bouter la COVID-19 hors du pays. Pour Dr Bicaba, la COVID-19 est une crise nationale et c’est la conjugaison des efforts qui permettra de venir à bout de cette pandémie. Les participants ont également eu droit à des communications sur le point des actions de communication menées dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Selon la directrice de la communication et de la presse ministérielle, Raïssa Ouédraogo, la communication qui implique à ce jour divers acteurs, a commencé en janvier 2020, avant l’apparition des premiers cas de COVID-19. Elle a souligné que cette communication s’étend de la réalisation et la diffusion de spots et microprogrammes sur les médias classiques et sociaux, la réalisation d’émissions sur les médias, la conception et la diffusion d’affiches, à l’engagement communautaire, avec les appels des leaders d’opinion et les interventions des organisations et associations. Ouoba Djingri de Breakthrough Action a expliqué aux journalistes que la communication de risque et l'engagement communautaire font référence aux processus et approches utilisées pour mobiliser et communiquer de façon systématique avec les individus et les communautés afin de les encourager et de leur permettre de promouvoir des comportements sains et de prévenir la propagation de maladies infectieuses lors d'événements de santé publique, comme l'épidémie actuelle de la Covid-19.

DCPM/Santé