Coronavirus - Burkina Faso : Lutte contre le COVID-19 au Burkina Faso

Dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus (COVID-19), la Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso (CCI-BF) a offert à l’Etat burkinabè, à travers le ministère de la Santé, une somme de 50 millions de F CFA. La remise du chèque a eu lieu le mercredi 25 mars 2020. A travers ce don, le président de la CCI-BF et l’ensemble des élus consulaires, ont voulu apporter leur soutien au Gouvernement et leur solidarité à la population burkinabè face à la pandémie du COVID-19. Le Directeur de cabinet du ministre de la Santé, Emmanuel Sorgho, a salué le geste de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso qui, selon lui, va contribuer à soulager le Gouvernement dans les actions de lutte contre la pandémie.

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/coronavirus-...