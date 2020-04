Coronavirus – Burundi : Communique de presse du Ministere de la Sante Publique et de la Lutte Contre le Sida sur le Suivi des Actions de Prevention et de Riposte Face au COVID-19 sans oublier les autres Pathologies

Dans k but de tenir régulièrement informé l'opinion nationale et internationale sur la situation du COVID- 19, k Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre k Sida communique ce qui suit : Ce jeudi 02 Avril 2020, les résultats de tests virologiques faits sur 23 personnes contacts des 2 patients testés positifs au COVID-19 sont les suivants :

• 22 tests il b PCR sont revenus négatifs

• I seul cas est revenu positif. II s'agit d'une fille de 26 ans qui cohabitait avec un (les patients testés positifs. Elle est suivit au Centre de Traitement du COVID-I9 à l'hôpital Clinique Prince louis Rwagasore et son état général de santé est bon.

A ce jour donc, 3 cas sont déclarés positifs au COVID-19. 1Is sont sous suivi médical et leur état de santé est stable.

Le Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre k Sida demande à la population de rester vigilante face à la menace du COVID-19 mais de ne pas oublier de se soucier des autres pathologies qui constituent des problèmes majeurs de santé publique et qui tuent plus que cette pandémie causée par le COVID-19. Il s'agit entre autres :

1. Du paludisme qui est la première cause de morbi-mortalité en Afrique Sub-saharienne et au Burundi. L'un des moyens efficaces de prévention du paludisme est l'utilisation de la moustiquaire imprégnée d'insecticide à longue durée d'action. Le Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre k sida recommande à toute personne de consulter précocement chaque fois qu'il y a apparition des signes de la malaria comme la fièvre, les céphalées, l'asthénie, les frisso anorelfipans ce cas, le dépistage et le traitement de première ligne du paludisme sont gratuits.

2. De la tuberculose qui constitue aussi un problèmed nté publique au Burundi et dont les signes sont : la fièvre, l'anorexie, une perte pondérale et une toux dépassant deux semaines. Notons que k dépistage et le trnitement de b tuberculose sont gratuits.

3. De l'épidémie du choléra qui est une maladie des mains sales et dont k taux de mortalité est très élevé en cas de retard de consultation. Il est recommandé fortement aux habitants de la zone endémique de cette épidémie en l'occurrence la plaine de l'Imbo que la seule mesure de prévention du choléra reste l'observation des mesures d'hygiéne des aliments, le lavage des mains à I'eau propre et au savon et l'usage correct des latrines.

4. De l'infection du VIH/SIDA qui, comme vous k savez. n'a ni vaccin ni médicament curatif. Le ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre k sida demande à la population d'adopter les méthodks de prévention qui sont entre autres éviter k vagabondage sexuel et les comportements qui favorisent l'infection à VIII comme l'alcoolisme, l'usage des drogues e des stupéfiants.

5. Du diabète et de l'hypertension artérielle qui sont devenus de nos jours d'autres problemes majeurs de santé publique surtout chez les personnes âgées. Ces deux pathologies associees augmentent les risques cardiovasculaires et rénales dont les complications comme les accidents vasculo-cérébraux et les insuffisances rénales chroniques. Sur ce, Ies mesures recommandées à la population sont : la consultation précoce, l'activité physique, I'arret du tabagisme et l'observation des mesures hygiéno-diététiques.

Enfin. k Ministère de la Santé Publique et de l.utte contre le sida réitère son appel aux populations à rester serein.. à vaquer tranquillement à leurs occupations quotidiennes tout en respectant scrupuleusement les mesures de prévention individuelles et collectives contre le COVID- 19 notamment :

• Se laver Ies mains à l'eau propre et savon ou à l'eau chlorée

• Eviter de se saluer en se serrant les mains ou en s'embrassant

• Tousser ou éternuer dans votre manche ou utilisez un mouchoir cn papier qui doit ètre jeté immédiatement dans une poubelle fermée. puis nen, cr les mains.