Coronavirus - Burundi : Le Conseil œcuménique des Églises (COE) et la Conférence des Églises de toute l’Afrique expriment leur solidarité au moment des élections

Dans une lettre commune aux responsables des Églises du Burundi, le Conseil œcuménique des Églises (COE) et la Conférence des Églises de toute l’Afrique ont exprimé leur solidarité alors que la nation se prépare à ses élections du 20 mai.

«Nous, le Conseil œcuménique des Églises (COE) et la Conférence des Églises de toute l’Afrique (CETA), nous unissons pour assurer de nos prières tous les responsables d’Église ainsi que tous les membres de vos Églises», peut-on lire dans la lettre. «Le COE et la CETA s’efforcent tous deux depuis longtemps d’accompagner l’Église et le peuple du Burundi dans leur quête d’une paix, d’une justice et d’une démocratie durables.»

En tant que chrétiens, note la lettre, nous sommes appelés à témoigner de notre foi et de notre engagement pour la paix au Burundi. «Par conséquent, nous devons condamner toute action qui conduirait à une rupture de la paix avant, pendant et après les élections», indique la lettre. «Nous sommes reconnaissants à Dieu pour sa protection durant cette pandémie de COVID-19, et pour votre dévouement à cette mission de paix et de justice».

La lettre exprimait également l’espoir que l’action courageuse du peuple burundais porterait des fruits positifs pour la promotion de la démocratie, de la paix et de la cohésion sociale. «Lorsque la paix est perdue pour une raison quelconque, il est généralement douloureux, coûteux et lent de la reconquérir», conclut la lettre.

Lettre commune du COE et de la CETA aux responsables d’Église du Burundi